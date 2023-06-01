İzmir'in kalbinde 5 yıldızlı bir proje hayata geçiyor

İzmir'in kalbi Konak'ta inşaası devam eden Nava Konak’ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. En üst seviye deprem önlemlerinin alındığı Nava Konak projesinin bir yılda tamamlanması bekleniyor.

Navac Yapı, İzmir'de 5 yıldızlı bir proje hayata geçiriyor. "Her yere yakın" lokasyonuyla trafikte geçen zamanın tarih olacağı Nava Konak projesi, şehrin tam kalbinde yer alıyor. Proje; geniş balkonları, sosyal donatı alanları ve akıllı bina özellikleriyle "özel" bir yaşamın kapılarını aralayacak. Navac Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Sinan Başar, İzmirliler için yaşamın sanat olduğunu belirterek “İzmir, inanılmaz kültürü ve coğrafyasıyla yaşamın en estetik halini sunuyor. Biz de İzmir’in sahip olduğu tüm güzellikleri Nava Konak'ta topladık. Nava Konak tam bir İzmir projesi" dedi.



Nava Konak’ta en üst seviye deprem önlemlerinin alındığına dikkat çeken Başar, "Şu an inşaatın 13. katındayız. En son deprem yönetmeliğine uygun olarak ayrıca tüm süreçte denetimleri en üst noktada tutarak devam ediyoruz. 2018 yılında yayınlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” kapsamındaki projemizde temele 280cm x 80cm ebatlarındaki kazıklar çakarak başladık. Taşıyıcı sistemde C40 ve C60 sınıfında betonlar kullanılarak ilerliyoruz. Projenin tamamında toplamda 5 bin 440 ton demir kullanılması hesaplandı. Ancak biz bunun 2 bin 304 tonunu zaten zemin iyileştirmede ve temelde kullanıldık” dedi.

SİMÜLASYON UYGULANDI

Başar konuşmasının devamında ise “Proje aşamasında öncelikle tasarım kriterlerini belirlemek amacıyla İTÜ tarafından sahaya özel 'Deprem tehlikesinin binaya etkileri' çalışması yapıldı. Daha sonra da bu kriterler esasında Dünya'da olmuş ve kayıt altına alınmış büyük depremlerin binaya olan etkilerinin görülmesi amacıyla süper bilgisayarlar aracılığı ile simülasyonlar yapıldı. Projenin her santimetresi, yapılan deprem simülasyonlarıyla elde edilen sonuçlara göre tasarlandı ve inşa ediliyor" diye konuştu.



TÜRKİYE’DE İLK OPSİYONLU MODEL İLE KAZANDIRAN YATIRIM

Nava Konak için Türkiye’de örneği olmayan yeni bir yatırım modeli de oluşturuldu. Opsiyonlu gayrimenkul yatırım modeli olan “Yarısı Peşin, diğer yarısı için karar sizin” ile yatırımcı anında kazanmaya başlayacak. Başar, “Konut fiyatlarının yükseldiği dönemde yatırımcılarımızı hem korumak hem de kazanmalarını sağlayacak bir model geliştirdik. Yarısı peşin, diğer yarısı için karar sizin kampanyası ile yatırımcılar avantajlı seçenekler sunuyoruz. 1+1’den 4+1’e kadar farklı tipteki dairelerden yarısı peşin olarak satın alan yatırımcılarımız, kalanı için sonradan karar verebilecek. Dileyen, diğer yarısını ödeyerek benzersiz bir eve sahip olacak. İsteyen de dairesinin satışını isteyerek kısa sürede kar elde edecek” dedi.



NAVA KONAK HAKKINDA

5 bin 112 metrekarelik arsa üzerinde iki bodrum ve zemin kat hariç 25 kat olarak planlanan Nava Konak’ta 174 bağımsız bölüm yer alacak. 10 adet loft daire, iki dubleks daire, 23 adet homeoffice seçenekleriyle birlikte mağazalar da yer alıyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklı tipteki dairelere yönelik "Yarısı peşin, diğer yarısı için karar sizin" kampanyası ile lansmanı yapılan Nava Konak'ta yerden ısıtma, akıllı ev sistemi gibi hayatı kolaylaştıran teknolojiler yer alıyor. Ayrıca iki katlı, 200 araçlık kapalı otopark, misafirler için 50 araçlık ikinci bir otopark bulunuyor. Çocuklara yönelik açık-kapalı oyun alanları, yüzme havuzu, kafeler, restoran, fitness, cafe/lounge gibi özel tasarlanmış alanlar da projenin diğer özellikleri arasında bulunuyor. Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi olmak üzere eğitim ve sağlık kuruluşlarına, adliye gibi kamu kurumlarına çok yakın bir noktada yer alan Nava Konak, çevre yolları bağlantısı ile de şehrin dört yanına ulaşımın kolay olduğu konumuyla dikkat çekiyor.