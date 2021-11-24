İzmir'in yazlık ilçelerinde konut fiyatları uçtu!

Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da satılık konut fiyatlarının son bir yıl içerisindeki değişim oranlarını açıkladı. Endeks verilerine göre en yüksek fiyat artışı %52 ile Antalya’da oldu

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Endeks verileri, 5 büyük ilde satılık konutların bir yıl içerisindeki fiyat değişimini de gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il %52 oranında bir artışla Antalya oldu. Antalya’yı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa izledi.



İzmir’de Foça, satılık konut fiyatlarındaki yükselişle dikkat çekti

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Foça, Dikili, Seferihisar, Urla ve Menderes geldi.

İstanbul’da satılık konut fiyat değişiminde Kadıköy ve Ataşehir rekora koşuyor

Ekim 2021 Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ve son 1 yılda %64-73 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Üsküdar ve Beylikdüzü oldu.



Ankara’da satılık konutlardaki metrekare fiyat artışlarında Pursaklar ilk sırada geliyor

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve Ekim ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Pursaklar liste başında yer alırken Pursaklar’ı Polatlı, Çankaya, Gölbaşı ve Etimesgut takip etti.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde satılık konuta olan yatırım artıyor

Antalya satılık konut piyasasında son 1 yılda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların %73 arttığı Döşemealtı oldu. Devamında %45-70 arasındaki artışlarla Konyaaltı, Muratpaşa, Alanya ve Kepez geldi.

Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, 5 büyük ildeki artışla ilgili şu yorumda bulundu: “İstanbul’un merkez ilçelerinde gördüğümüz fiyat artışı, pandemi ile birlikte İstanbulluların eski merkezi bölgelerde yaşamayı daha fazla tercih etme isteğinden kaynaklanıyor diye düşünüyoruz. Aslında yaşadığımız bu olağanüstü dönemin başından beri ilan aramalarında gözlemlediğimiz değişimleri çeşitli mecralarda paylaşıyorduk ve içinde bulunduğumuz mevcut tablo da bu değişimlerin bir neticesi olarak gözüküyor. Pandemi sebebiyle toplu taşıma kullanımının tercih edilmemesi, hususi araç sahipliğinin ve dolayısıyla kullanımının artmasının trafiğe getirdiği yük de bu durumun temelinde yatan sebeplerden. İstanbullular artık herhangi bir taşıt kullanmaya ihtiyaç duymadan sürdürebilecekleri bir düzen kurmaya daha fazla önem veriyor. Artan döviz kurlarının inşaat maliyetlerini yukarıya taşıması, mevcut pazardaki konut sayısının daralması ve yeni proje alanlarının da azalmasıyla birlikte de merkez ilçelerde fiyatlar oldukça artmış durumda. Ortadoğu’dan Beylikdüzü bölgesine oldukça yoğun talep olması, beraberinde artan ulaşım imkanları ve diğer taraftan da bölgenin marina projesi fiyatların artmasında büyük rol oynadı. Gayrimenkul alımı karşılığında vatandaşlık sahibi olacak yabancı yatırımcılara satılacak olan ve ederi 250 bin dolar olmamasına rağmen konutların değerleriyle oynanarak fiyatların yukarı çekildiği şikayetlerinin neticesinde Eylül ayında “Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı genelgeye yenilikler getirildi. Bu yeniliklerle bölgedeki fiyatlarda az da olsa bir düşüş söz konusu olabilir.

Ankara’ya baktığımızda, Polatlı’da yeni binaların inşa edilmesiyle kentleşmenin başladığını görüyoruz. Etimesgut’ta ise Bağlıca ve Eryaman lokasyonlarında yeni yerleşime açılan, genelde site imarı ve çok katlılardan oluşan bir yapılaşma dikkat çekiyor. Ankara’da bürokrasinin merkezi haline gelmiş bazı kurumların Bağlıca bölgesine taşınmasıyla bölgenin daha da değerleneceğini öngörüyoruz.

İzmir’de Dikili, Foça ve Seferihisar pandemi döneminde uzaktan çalışanların yoğun ilgi gösterdiği bölgeler oldu. Özellikle müstakil evlere olan talepte artış gözlemlendi. Urla ise önceden yalnızca yaz aylarında aktif bir bölge iken son zamanlarda nüfusun arttığı bölgelerden oldu. Bu değişimde gastronomi turizminin de etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Bursa’nın Nilüfer, Mudanya ve Yıldırım ilçelerindeki satılık konutlarda farklı nedenlerden ötürü fiyat artışları yaşandı son zamanlarda. Nilüfer’de revaçta olan lüks konut projeleri, Mudanya’da imar alanlarına onay verilmemesi, Yıldırım’da ise artan göçmen nüfusun talebi ilçelerde fiyat artışına neden oldu.

Son olarak, en yüksek fiyat artışını gözlemlediğimiz Antalya’da Döşemealtı ve Kepez öne çıkan bölgeler oldu. Pandemiyle birlikte Döşemealtı’nın, Antalya şehir merkezinden kolayca ulaşabilecek bir müstakil yaşam alanı ve şehirden kaçış noktası haline gelmesiyle bölgedeki gayrimenkul fiyatlarında artış görüldü. Öte yandan, yeni yapılaşmanın yoğun olduğu Kepez bölgesi ise artan fiyatlar karşısında sunduğu göreceli uygun seçeneklerle konut almak isteyenlerin tercih ettiği bir bölge haline geldi.”