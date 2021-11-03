İzmir'in zam şampiyonu beli oldu

İzmir’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %18,91, aylık %2,03 arttı. Zam şampiyonu ise çarliston biber oldu

Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,91 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,74 artış gerçekleşti.

İzmir'de zam şampiyonu çarliston biber oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de 2021 yılı Ekim ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün %44,14’lük artışla çarliston biber oldu. Bu ürünü %32,41’lik artışla dolmalık biber, %32,14’lük artışla kömür ücreti, %27,88’lik artışla erkek mont ve %19,21’lik artışla LPG (araba tüpü dolum) ücreti takip etti.

En çok limon ucuzladı

İzmir'de 2021 yılı Ekim ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında limon geldi. Ekim ayında limon %43,84 düşerken bu ürünü fiyatı %18,09 düşen elma ile fiyatı %9,19 düşen kuru soğan izledi.



Aylık en yüksek artış %3,61 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde gerçekleşti

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki aya göre en yüksek artış %3,61 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %24,18 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde, on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise %19,70 ile yine TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde gerçekleşti.