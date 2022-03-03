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İzmir'in zam şampiyonu belli oldu!

İzmir'in zam şampiyonu belli oldu!
03 Mart 2022 Perşembe 11:36

Enflasyon rakamları açıklandı. İzmir'de enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4,26 olarak belirlendi. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,5 oldu. İzmir'de en çok fiyatı artan ürün ise karnabahar.

Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,5 ve on iki aylık ortalamalara göre %24,93 artış gerçekleşti.

İzmir'de zam şampiyonu karnabahar ücreti oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de 2022 yılı Şubat ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün %86,36’lık artışla karnabahar ücreti oldu. Bu ürünü %83,14’lük artışla kabak, %76,32’lik artışla roka, %74,01’lik artışla dereotu ve %73,20’lik artışla nane takip etti.

                              

En çok kazak (erkek için) ucuzladı

İzmir'de 2022 yılı Şubat ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında kazak (erkek için) geldi. Şubat ayında kazak (erkek için) 16,06 düşerken bu ürünü fiyatı %15,76 düşen sweatshirt (kadın için) ve fiyatı %15,21 düşen elbise (kadın için) izledi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki aya göre en yüksek artış %5,67 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış % 61,96 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise ile % 29,33 ile yine TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde gerçekleşti.

Etiketler; #izmir #izmir enflasyon #izmirde zam
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