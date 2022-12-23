İzmir iş dünyası asgari ücreti değerlendirdi: Enflasyonla da mücadele edilmeli

2023 yılı asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklandı. İzmir iş dünyası temsilcileri asgari ücret zammını değerlendirdi. Asgari ücret üzerindeki vergi ve prim yükünün azaltılmasını talep eden iş dünyası temsilcileri, enflasyonla mücadelenin de önemine vurdu yaptı. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, "Sadece asgari ücreti artırmak yerine enflasyonu kontrol altına alarak bu kısırdöngüden kurtulabiliriz" yorumunu yaparken, GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ise, "Açıklanan rakam bu ekonomik koşullarda asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın hakkıdır fakat işverenlerin de ücret maliyetini hafifletecek düzenlemelere ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı:

Asgari ücretteki yüzde 54 artış ve 8 bin 500 liralık yeni asgari ücretin öncelikle tüm işverenlerimize, işçilerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Enflasyonun yüzde 80’lerin üzerine ulaştığı bir noktada asgari ücrete güçlü bir iyileştirme yapmak, maaşlı çalışanların alım gücünü korumak gerekliydi, bunun yapıldığını düşünüyorum.

Ancak her ne kadar alım gücünü koruma adına bu artış yapılsa da bunun işveren açısından bir yük getireceği de aşikar. Bu noktada istihdamı da korumak adına işverene bu yükü kaldırmada destek olunması da gerekiyor. Ülkemizde asgari ücretli çalışan bir çok ülkeye göre daha büyük bir kesimi oluşturuyor. O sebeple önemli bir kesimi doğrudan etkileyen bu düzenlemede asgari ücret üzerindeki vergi yükünün azaltılarak işverenin küçülmeden işçisine bu maaşı verebilme imkanı tanınmalıdır.

Öte yandan her sene aynı dönemde aynı konuyu konuşuyoruz, asgari ücret yüzünden mi fiyatlar artıyor, fiyatlar arttığı için mi asgari ücrete zam yapılıyor bu karmaşık bir problem. Sadece asgari ücreti artırmak yerine enflasyonu kontrol altına alarak bu kısırdöngüden kurtulabiliriz. Enflasyon ile daha yapısal önlemlerle mücadele etmek gerekiyor. Asgari ücrete yapılan bu zamların erimemesi için daha planlı ekonomi, doğru teşvik politikası, üretimi, ihracatı destekleyecek önlemler ile gelecek on yılları kurtaracak ekonomik önlemlere başvurmak gerekiyor. İşçi işveren barışı ve yüksek istihdam istiyorsak enflasyon ile güçlü bir mücadeleye hemen başlamamız gerekiyor.

GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter:

Ülkemizde çalışanların yarısından fazlası asgari ücret ile çalışıyor. Bu nedenle asgari ücret artışları ülkemizde çok önemli. Bu artış oranlarına göre çalışanların maaş artışları belirleniyor. Son 1 yıldır yaşadığımız yüksek enflasyon koşullarında çalışanların ücretleri eridi. Bu nedenle yüksek oranlı zamlar yapıldı. Açıklanan rakam bu ekonomik koşullarda asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın hakkıdır fakat işverenlerin de ücret maliyetini hafifletecek düzenlemelere ihtiyacı vardır. Bu yönde bir uygulamanın da beklentisi içindeyiz. Enflasyon problemi çözülmediği sürece, bu ücret artışları kimseyi memnun etmeyecektir. Asgari ücretli daha yüksek bir zam talebi vardı karşılanmadı. İşverenlerin de maliyetleri katlandığı için onlar da mutsuz. Burada tüm kesimleri memnun edecek düzenleme enflasyonun kontrol altına alınması ve asgari ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin düşürülmesi. Bunlar yapılmadığı sürece bu artışlar kimseyi memnun etmeyecektir.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu:

Yüksek enflasyon yaşanan bir dönemde asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 55’lik zam geçici bir rahatlama sağlayacaktır. Ancak olması gereken, enflasyonla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilerek çalışanların alım gücünün yükseltilmesidir. Ayrıca, milli gelirin adil dağılımını teminen vergi dilimlerinin güncellenmesi, alım gücünün de yükseltilmesi bakımından önemli görülmektedir. Zaten yüksek enflasyon, döviz kuru, artan enerji maliyetleri ile finansmana erişimde ciddi sorunlar yaşayan sanayici ve iş insanlarımızın üzerindeki yük artarak devam etmektedir. Bu kapsamda, finansmana erişimi kolaylaştıracak, asgari ücrete yönelik desteğin artırılmasını sağlayacak bir paketin acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:

8 bin 500 liralık 2023 yılı asgari ücreti tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olsun. Enflasyonun TÜİK verilerine göre yüzde 85 seviyelerine çıktığı bir ortamda ücretli çalışanların kaybolan alım gücünün korunması gerekmektedir. Bu sebeple asgari ücrette yapılan yüzde 54’lük artışın makul olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan asgari ücret üzerindeki vergilere düzenleme yapılması da istihdamı korumak adına önemli bir adım olacaktır. Yüksek sayıda çalışana sahip işletmelerin bu maliyet artışından korunması, işçi çıkarmasının önüne geçmek için bu vergi düzenlemelerinin ve teşvik politikalarının da yapılması şart. Zira verilen bu zam işveren için çok, işçi için az.

Bu yapılan zammın geçen yıl olduğu gibi yılın 3 ayı içinde erimemesi için ekonomide enflasyon ile mücadelede çok daha etkili önlemler alınması gerekiyor. Enflasyonu tetikleyen unsurlar sadece asgari ücrete yapılan zam değildir, enflasyon ile mücadelenin yol, yordam, yöntemleri bellidir ve 2023 yılında asgari ücrette yeni zamlar görmek istemiyorsak, çalışanların alım gücü tekrardan erimesin istiyorsak derhal enflasyon ile mücadele eylem planı açıklanmalı, enflasyon ile mücadele edeceksek işçisi, işvereni, çalışanı ve devleti ile fedakarlıklara hazır olmalıyız. Bu sebeple yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyor, yeni zamlarla bu ücretin de erimemesi için gerekli önlemlerin ekonomi yönetimi tarafından alınmasını bekliyoruz.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul:

Asgari ücret öncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun. Yüksek enflasyon şartlarında çalışanların hızla eriyen maaşlarının artırılması çok önemli. Bu şartlarda çalışanlar için 8500 TL’lik asgari ücret artışı da yeterli olmayabilir ama işverenin maliyeti sürekli katlanıyor. Bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 12 bin TL’yi buldu. Biz iş dünyasında bu artışları hemen maliyetlerimize yansıtamıyoruz. Asgari ücretli dışındaki çalışanlarda bu artışları talep ediyor haklı olarak. Bu nedenle maliyetlerimiz inanılmaz artıyor. Burada çalışanlara en yüksek asgari ücret belirlensin ama vergi ve sigorta prim yükleri hafifletilsin. Bu maliyetlere katlanamayıp işçi çıkarmak zorunda kalacak işletmeler olacaktır. Asgari ücret artışının da ilk 2 ayda erimemesi için de enflasyonun mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde ücret artışı-enflasyon sarmalının içinde sorunlarımız devam edecektir.