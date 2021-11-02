İzmir iş dünyası döviz isyanında: Belirsizlik şevkimizi kırıyor

Yükselen döviz kurları, TL’nin değer kaybı hammadde fiyatlarındaki artışlar derken çalışanların enflasyon karşısında çaresiz kaldığını iş dünyasının ise şevkinin kırıldığını söyleyen İzmir İş Dünyası Derneği Başkanı Feyyaz Sungur bir an önce tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti

Küresel ölçekte zor dönemlerden geçilirken yaşanan sıkıntılar ve alınması gereken tedbirler olmalı diyen İzmir İş Dünyası Başkanı (İZİD) Feyyaz Sungur, son dönemde çalışanların enflasyon karşısında ezildiğini söyledi. Bu durumun çalışanların performanslarına da yansıdığını belirten Sungur, “Çalışan memnuniyetini artırmadan müşteri memnuniyeti de artmaz. Şimdi iş dünyası harekete geçmeli. İş dünyası çalışanının adil, sürdürülebilir, insanca yaşam hakkını sistemli bir şekilde savunmalı” dedi.

Her şeyin dolar ve euro’yla döndüğü bir ortamda döviz kuru artışının maliyetlere yansıdığını bunun da öngörülebilirliği azalttığını ifade eden Feyyaz Sungur, “Bir sene önce yüzde 7,5 ile borçlanıyorduk. Şimdi hem finansmana erişim zor hem de faiz yüksek. Öte yandan işletme sermayesi de sıkıntılı. Artık yüzde 20 ile borçlanıyoruz. Gelecek sene kaça borçlanacağımızı iş dünyası olarak öngöremiyoruz. Bu da sanayicideki yatırım iştahının kırılmasına neden oluyor” açıklamasında bulundu.

Faiz indirimi siyasi bir adım gibi duruyor

Merkez Bankası’nın faiz indirimi uygulamasının siyasi gerekçelerle yapıldığı algısı ile yaşanan güven sorununun, artan risk priminin, enflasyon, faiz, döviz kuru ve TL’nin değer kaybına tedbirler alınması gerektiğine değinen Sungur, “Siyasi bir adım olarak algılanan bu durum ülke risk primimiz başta olmak üzere pek çok olumsuzluk yaratacak. Çünkü güveni kaybettiğinizde riskinizi arttırırsınız. Kurumların bağımsız, şeffaf, hesap verebilir bir yapıda yönetilmelerinin tesis edilmesini sağlamalıyız. Hukukun üstünlüğü dahil yargıya güven gibi yapısal sıkıntılarımızın da giderilmesini sağlayacak reformları gerçekleştirmeli, söylemden eyleme geçmeliyiz” şeklinde konuştu.

KOBİ’ler can çekişiyor

KOBİ’lerin son 4-5 yıldır en büyük sıkıntıyı ödeme ve finansmana erişimde yaşadığına vurgu yapan İZİD Başkanı Feyyaz Sungur şu şekilde devam etti; “KOBİ’lerin finansman sıkıntıları kangrene döndü. Pandemi ile birlikte ödeme sıkıntıları daha da arttı. Finansmana erişim kanalları tıkandı. Döviz kurundaki gelişmeler ve uluslararası emtia fiyatlarındaki artış da bunlara eklenince iş dünyası hem finansman hem de rekabetçilik anlamında olumsuz etkilendi. Şirketlerin işletme sermayesine olan ihtiyaçları her geçen gün artıyor.