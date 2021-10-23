İzmir, konut fiyat artışında lider!

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 2021'in ikinci çeyreğinde konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği şehirleri açıkladı

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, global konut fiyatları endeksi 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Dünyadaki 150 şehri kapsayan rapora göre, Türkiye'nin iki büyük kenti konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 10 yerleşim yeri arasında yer aldı.

Son 12 aylık fiyat değişimine bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı şehir yüzde 30.8 ile Kanada’dan Halifax oldu. İzmir yüzde 30’luk fiyat artışıyla ikinci sırada , İstanbul yüzde 26.4 ile 9’uncu Ankara ise yüzde 25.8 ile 11’inci sırada yer aldı.

Türkiye’deki konut fiyat artışlarının arkasında yüksek enflasyon ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı etkili oldu.