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“İzmir, lojistikte daha iyi noktalarda olmalı”

2018-2022 dönemi son meclis toplantısında konuşan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir’in lojistik açıdan daha iyi noktalarda olması gerektiğini kaydetti

“İzmir, lojistikte daha iyi noktalarda olmalı”
28 Eylül 2022 Çarşamba 11:44

FATİH ÖZKILINÇ- İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi 2018-2022 son meclis toplantısı Meclis Başkanı Kenan Yalavaç idaresinde şube binasında gerçekleştirildi. Toplantıda deniz ticareti ve deniz turizminde güncel gelişmeler değerlendiren DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk,  İzmir’in lojistik açıdan daha iyi noktalarda olması gerektiğini söyledi. İzmir’de gerçekleşecek Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarının ilişkin açıklamalarda bulunan Öztürk, “İzmir’de ilk defa böyle bir fuar yapılıyor, inanılmaz güzel bir talep var. Marmara’daki obez büyüme Türkiye için büyük bir kambur. Boğazlardan önceki son dönemeç olan İzmir’in lojistik açıdan çok daha iyi noktalarda olması gerekir. Bu fuar onun gerekçesi, ona yol açacak bir konu. Uluslararası boyutta olacak” dedi.

 

“Cari açık büyümeye devam ediyor”

Öztürk, “Küresel ekonomiye, yükselen enflasyona karşı merkez bankalarının faiz artırmaya devam etmeleri iyice belirginleşen ekonomik durgunluk ve enerji kriz damgasını vuruyor. Doların TL karşısında yeni zirveyi görmesi, euro ve sterlinin düşmesi karşısında güçlenen dolar, AB ülkelerindeki durgunluk ihracatımızın risklerini artırıyor. Turizm gelirlerimizdeki ve ihracatımızdaki artışa rağmen cari açık büyümeye devam ediyor.  Yüzde 85 ithalata dayalı ihracatın söz konusu olduğu ülkemizde ithalatımızın birçoğunu dolar bazında yapıp ihracatımızın yüzde 50’sini Euro ile yapmak bize kayıp veriyor. Bu kaybı turizm ve ihracatla karşılamaya çalışıyoruz ama turizmde biraz daha şansımız iyi” dedi.

“Lojistik maliyet artıyor”

Ekonomik durgunluğun düşük taleple birlikte denizcilik piyasasını etkilediğini dile getiren Öztürk, “Gerilemeye devam ediyor. Dünya konteyner endeksi 40’lık konteyner navlunu için 4 binlere kadar geriledi. 14 bin 700 dolarlardan bahsediyorduk. Navlunlar yüksek olması gerekirken o seviyeleri bulamamıştı. Değişen bir şey yok” diye konuştu. Öztürk, “Boğaz geçişlerinden alınacak ücretlerin 7 Ekim’den itibaren 5 kat artırılarak tonaj başına 4 tona yükseltilmesi, Süveyş Kanalı geçiş ücretlerine yüzde 15 zam yapılması ve benzer uygulamalar olan lojistik maliyeti artırır noktaya geldi. Sahnede değişik bir oyun var sonuçlarını bekliyoruz. Ülkemizin lojistik maliyetlerini azaltacak, bölgesel tedarik merkezi olma kabiliyetini artıracak yatırımları vakit kaybetmeden yapmamız gerekiyor. Yatırımlar var en önemlisi Kemalpaşa lojistik merkezi. Kemalpaşa Lojistik Merkezinin üst yapısının bir an önce gerçekleştirilmesi ve limanlarımızın besleyici rolünü elde etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #izmir lojistik
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