İzmir’de yerli ve ithal kömür fiyatlarında son durum

Ülkemizde artık hem yerli hem de ithal kömürlere karşı ilgi daha fazla büyümeye devam ediyor.

Ülkemizde artık hem yerli hem de ithal kömürlere karşı ilgi daha fazla büyümeye devam ediyor. Öyle ki çağımızda artık kömürün tükenmeye yüz tuttuğunu söylemek gerek. Kömür üretimi ne yazık ki yeterli oranda olmadığından dolayı doğal olarak dışarıdan da kömür ithal etmek zorunda kalıyoruz. Hal böyle olunca dışarıdan ithal etmiş olduğumuz kömürün fiyatları ülkemizde ki yerli kömürlere oranla daha yüksek fiyatta oluyor. Fakat ne kadar yüksek fiyattan olursa olsun ihtiyacı karşılamak adına artık vatandaşlarımızın satın alma yoluna başvurduğunu söylememiz gerekiyor. Ülkemizin pek çok şehrinde toptan ve perakende olarak indirimli kömür satışı yapan şirketlerimiz bulunuyor. Bu şirketler tarafından da kömür konusunda ki ihtiyaçlarımızı kısa süre içerisinde karşılamaya başlıyoruz. Fakat kömür fiyatlarının daha ekonomik şekilde satışa sunulduğu illerden birisi de İzmir'dir. İzmir'de ki kömür fiyatları daha ucuz fiyatlara satışa sunuluyor. Üstelik bazı zamanlarda da yapılan kampanyalardan İzmir'li halkımız da faydalanıyor. İzmir kömür fiyatları inceleyerek ne kadar fiyat aralığında satışa sunulmuş olduğunu ayrıntılı şekilde öğrenmeye başlamış olacaksınız.

İzmir Kömür Fiyatlarında Son Durum;

İthal ve yerli kömür fiyatları incelendiğinde yerli kömürlerin daha uygun fiyatlı olduğunu ve kalitesi değişen kömür çeşitlerini görüyoruz. En çok kullanılan kömürlerin çeşitlerine ve kömür fiyat listesini incelediğimizde ise şu fiyatlandırmalar karşımıza çıkıyor;

1000 kg. ithal kömür fiyatları: Süper enerji kömür 1100 TL

1000 kg. yerli kömür fiyatları: Soma kısrakdere kömür 950 TL – Aydın linyit kömür 850 TL

1 Torba (25 kg.) kömür fiyatları: 22 TL – 38 TL

Mangal kömürü fiyatları: 1 kg. fiyatları 5 TL’den başlıyor.

Nargile kömürü fiyatları: 1 kg. fiyatları 15 TL’den başlamaktadır.

Türkiye'de Çıkarılan Kömürlerin Fiyatlara Etkisi

Genel anlamda kömür konusunda ki ülkemizde ki gidişata bakıldığı zaman kendi kendimize yetemediğimiz bir dönem içerisindeyiz. Hatta taş kömüründe bile dışa bağlı bir ülke konumuna gelmiş durumdayız. Yerli kömürü denilince şüphesiz ilk akla gelenlerden birisi de Soma kömürü oluyor. Manisa ve Aydın bölgelerinde çıkartılan yerli kömürlerin fiyatları diğerlerine oranla daha düşük fiyattan satışa sunulmuş oluyor. Aydın bölgesinde çıkartılarak Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağıtımı gerçekleşen yerli kömürlerimizden birisi olarak da karşımıza Ertay Aydın Linyit geldiğini söyleyebiliriz. Ülkemize dışarıdan getirilerek kullanılan ithal kömürlerde bulunuyor. Bunların isimlerinin neler olduğunu merak eden kullanıcılarımız bulunuyor. İthal kömürler denilince Bamak, Ege Karbon, Karbontay, Safkar, Süper Karbon ve Süper Enerji geliyor diyebiliriz. Bu kömürlerin fiyatı daha çok kömürün kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Eğer ki kömür İzmir kalitesi son derece iyiyse o zaman fiyatında biraz daha pahalılık hissedebiliyorsunuz.

İzmir'de Kullanılan Kömür Çeşitleri

Yukarıda belirtmiş olduğumuz yerli ve ithal kömürlerin çoğu İzmir'de daha ağırlıklı olarak kullanılıyor. Türkiye genelinde ki fiyatlandırmalar inceleme altına alındığı zaman ise daha uygun olduğu görülüyor. Kömür sektörü denildiği zaman ise güzel şehirlerimizden biri olarak tanıdığımız İzmir bir adım önde yer alıyor. Türkiye de pek çok nedene bağlı olarak kömür fiyatlarında esneklik durumları söz konusu olabiliyor. Hal böyle olunca da kömür sektörü içerisinde sürekli dalgalanmalar meydana gelebiliyor. Vatandaşımız bazı zamanlar daha uygun fiyattan kömür alma şansını elde ederken bazı zamanlarda da pahalı fiyatlar cepleri yakıyor. Kömür fiyatlarında ki bu dalgalanmaların ortaya çıkmasının bazı faktörleri var diyebiliriz. Onlardan birisi de bıraktığı kül oranı, yanma süresi, kömürün kalitesi gibi etkenlere bağlı bir durum olduğu söylenebilir.