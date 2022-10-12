İzmirli sanayiciler sandık başında

Yaklaşık 6 bin üyesi bulunan EBSO’da 2022-2026 dönemi seçim süreci başladı. İzmirli sanayiciler, 4 yıl boyunca kent sanayisine yön verecek meslek komitesi ve meclis üyelerini belirliyor

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2022-2026 dönemi komite ve meclis üyeleri seçimi Fuar İzmir’de başladı. İzmir sanayisine 4 yıl boyunca yön verecek 53 meslek komitesinden 271 meslek komitesi üyesi ve 109 meclis üyesi belirleniyor. Yaklaşık 6 bin üyesi bulunan EBSO’da komite ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından 19 Ekim’de ise yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu, TOBB genel kurulu delegeleri ile meclis başkanı ve başkanlık divanı seçilecek. İki adayın başkanlık için yarıştığı seçimlerde mevcut EBSO Başkanı Ender Yorgancılar bir dönem daha EBSO başkanlığı için aday olurken karşısında başkanlık için rakip olan ESİAD eski başkanı Mustafa Karabağlı yer aldı.

Şölen halinde geçiyor

Komite seçimlerinde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Seçim şölen halinde geçiyor. 2 bine yakın üyemizin oy kullanacağını tahmin ediyorum. Başarılı bir seçim süreci geçireceğimiz görülüyor. Akşam 17:00’de sandıklar açıldıktan sonra kim hak ettiyse onlar seçilmiş olacak. Diğer adaya da başarılar diliyorum, şansı açık olsun. EBSO büyük bir camia olduğu için herkes hizmet etmek istiyor. Benim bugüne kadar yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.

Demokrasi şenliği

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mustafa Karabağlı ise seçimlerle ilgili “Gördüğünüz gibi şu anda burası bir demokrasi şenliği, son derece güzel bir ortam var. Herkes birbiri ile sohbet ediyor. Birbirini görmeyenler geldi burada birbirini görüyor. Buna da vesile olduk, katılım oranının da bu nedenle yüksek olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla amacımız da sanayiciyi bir araya getirmek, kapsayıcı olmaktı. Bizim sloganlarımızdan bir tanesi buydu. Bunu da bugün sadece aday olarak bile kısmen yerine getirdiğimizi görüyorum. O yüzden de ayrı bir mutluluk duyuyorum. İnşallah sonucu da başarıyla biter hayırlısı olur hepimiz için” ifadelerini kullandı.