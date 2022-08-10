İzmirli sanayicinin sandığa gideceği tarih belli oldu

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim, 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, Gaziemir Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek.

HABER EKSPRES-Nisan 2018’de yapılan seçimlerde tek liste olarak seçimlere giren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve yönetim kurulu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Oda Borsalar Kanunu’nun 84’üncü Maddesi gereğince Ekim/Kasım aylarında yapılması gereken seçim için takvimini belirledi.



EBSO üyeleri 4 yıl aranın ardından 12 Ekim 2022 Çarşamba günü sandık başına gidecek. Sabah 09.00’da başlayacak seçim 17.00’de sona erecek. Seçimde, toplam 53 meslek komitesinde yer alacak komite üyeleri ve meclis üyeleri belirlenecek. Komite ve Meclis üyeleri seçiminin ardından 19 Ekim 2022 Çarşamba günü yapılacak seçimde ise Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.



Seçimlerin Demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını kaydeden Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Oda ve borsalarımız için yeni bir seçim sürecinin daha içine girdik. Seçimler her ne kademede olursa olsun demokrasilerin bayram günleridir. O nedenle meslek komitelerimiz ile başlayacak seçim sürecinin öncelikle Odamıza, tüm oda ve borsalarımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

