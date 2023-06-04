İZTO Başkanı Özgener'den yeni kabine açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Ülkemizin, yeni kurulan kabine ile birlikte makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefine daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum" dedi

İzmir Ticaret Odası(İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgener, "İş dünyası olarak reel sektörü ve topyekun kalkınmayı desteklemesini umduğumuz yeni dönem ekonomi politikalarının açıklanmasını beklediğimiz bu süreçte, ülkemizin, yeni kurulan kabine ile birlikte makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefine daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum" dedi.



Özgener yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm Bakanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum.

Önümüzdeki süreçte, kentimize katma değer sağlamak için Oda ve Borsalar olarak geliştirdiğimiz projelerimize, yeni Bakanlarımızın da katkılarıyla ivme kazandırmak önceliklerimiz arasında olacak.

Daha önce de belirttiğim gibi yoğun geçen seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte artık tüm odağımızı 'ekonomi'ye çevirmemiz ve ülke olarak sahip olduğumuz büyük potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflememiz gerektiği kanaatindeyim.

İş dünyası olarak reel sektörü ve topyekun kalkınmayı desteklemesini umduğumuz yeni dönem ekonomi politikalarının açıklanmasını beklediğimiz bu süreçte, ülkemizin, yeni kurulan kabine ile birlikte makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefine daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum.

Her zaman olduğu gibi bu süreçte de, iş dünyası olarak daha çok üreten ve istihdam sağlayan, katma değeri yüksek ihracat yapan güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki süreçte ülkemizin kuvvetli ve istikrarlı bir büyümeyi yakalayabilmesi için önerilerimizi iletmeyi sürdüreceğiz."