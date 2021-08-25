İZTO Başkanı Özgener: Enflasyon artık herkesin ana gündem maddesi olmaya başladı

İZTO Meclis toplantısında Türkiye ekonomisinin iç dinamikleri açısından dikkatli olunması gereken bir döneme girdiğini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, enflasyonun artık herkesin ana gündem maddesi olmaya başladığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası (İZTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye ve İzmir ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenecek olan Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'nin hakkında İZTO Meclis Üyelerini bilgilendirdi.



Rekabet gücümüzü hızla kaybedebiliriz

Meclis toplantısında “Pandemi dönemi ile birlikte yaşamaya başladığımız olaylar, artık dünya ekonomisinde ‘kuyruk risk’ olarak adlandırılan, yaşanma ihtimali düşük olayların ihtimal hesaplamasında farklı bir döneme girildiğini gösteriyor” sözleriyle değerlendirmelerde bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Uluslararası kurumların yaptığı son 10-15 yıldaki çalışmalar salgın hastalıkların, aşırı sıcakların veya yağmurların yarattığı doğal ve ekonomik tahribatın olma ihtimalini kabul ediyor; fakat bunların gerçekleşme olasılığını çok düşük görüyordu. Son iki yıl bize gösterdi ki, artık kuyruk risklerinden daha fazla etkilenme ve sonuçlarını yönetme döneminde yaşıyoruz. Bu krizleri nasıl yöneteceğimiz, hem ülkelerin hem de şirketlerin performans belirleyicisi olacak. Ülke ekonomilerinde tepki, hepimizin bildiği gibi aşırı genişleyici para ve maliye politikaları ile oldu. Borç yüklerindeki artış ve Merkez Bankası bilançolarının neredeyse ikiye katlanması ile bu sene dünya ekonomisi toplam büyüklüğü pandemi öncesi seviyenin de üstünde 94 trilyon dolar seviyesine çıkacak. Ülke ekonomilerinde aşırı genişleyici para ve maliye politikaları ile oldu. Borç yüklerindeki artış ve Merkez Bankası bilançolarının neredeyse ikiye katlanması ile bu sene dünya ekonomisi toplam büyüklüğü pandemi öncesi seviyenin de üstünde 94 trilyon dolar seviyesine çıkacak. Fakat politika tepkisinin zayıf olduğu nokta, bu kadar büyük genişlemenin yarattığı hacmi doğru yönlendirememek oldu. Dünyadaki birçok insan için 2020 ve 2021 yılları yoksulluğun arttığı, gelişmiş ekonomiler ile gelişmekte olan ekonomiler arasında eğitim açığının çoğaldığı, vasıfsız kişilerin iş bulmada zorlandığı, kadınların ve gençlerin iş yaşamına eskisi kadar katılamadığı yıllar olarak tarihe geçecek. En önemlisi, varlık fiyatlarındaki şişme ile gelir adaleti daha önce görmediğimiz oranlarda bozulacak. Bu verilerdeki bozulma, dünyadaki birçok politika yapıcının ve fikir önderinin önümüzdeki dönemi kurgulama biçimini de etkiliyor. Pandemi ile birlikte devletin kamu politikalarında uzun vadeli dengeleri vatandaşların lehine daha fazla gözetmesi çağrılarının artmasına sebep oluyor. Global asgari ücret gibi olgular daha ciddi tartışılır oldu. Ülkemiz açısından önemli olan ve yakından takip etmemiz gereken politika tepkisi Avrupa Birliği(AB)’nden geliyor. AB, pandemi sonrası bozulan sosyal adalet ve gelir eşitliği göstergelerini düzeltmek için, AB ekonomisinde istihdam olanaklarını arttırmak istiyor. Bu istihdamı arttırmak için ise, yukarıda bahsettiğimiz kuyruk risk olabilecek iklim değişikliği olaylarını engellemek amacını da içeren sektörel ve altyapı dönüşümünü hedefliyor; yani AB Yeşil Mutabakatı. Karbon vergisi ise, dış dünya ile rekabet şartlarını eşitlemek için kullanacağı en etkili araç olacak. AB politikaları hem dünya ekonomisini dönüştürücü gücü ile, hem de bizim ilişkilerimizin yoğunluğu ile, görmezden gelebileceğimiz politikalar değil. Eğer ülkemizde hem AB politikalarına, hem de kuyruk riski dediğimiz tahribat gücü iklim ve doğa olaylarına uygun politika tepkileri üretilemezse, uzun vadede yeni ekonomi düzenini seyircisi konumuna düşebiliriz; ve de mevcut rekabet gücümüzde hızlı kayıplar yaşayabiliriz” dedi.





Sürdürülebilir ihracat için şart

Türkiye ekonomisi açısından ihracat rakamlarında aylık olarak rekorlar kaydedilmesinin pandemi sonrası süreçte de dikkatli takip edilmesi gereken önemli bir gösterge olduğunu belirten Özgener, “12 aylık ihracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna ulaştı. 2021 Temmuz’da aylık 16,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu değer, tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracat değeri. Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Sürdürülebilir ihracat için gündemdeki en önemli konu biraz önce değindiğim gibi AB Yeşil Mutabakat. AB Yeşil Mutabakat’a uyum sürecinin hızla tamamlanması halinde ülkemizin ihracatta yakaladığı ivmeyi sürdürmesi ve çıtayı daha yukarı taşıması mümkün olacak” diye konuştu.



Kritik dönem uyarısı

Merkez Bankası’nın yaptığı bir araştırmaya göre son bir yıl içinde Türkiye’nin pazar payını artırdığı ürün gruplarının örme eşya, pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ile sebzeler, meyveler olduğunu ifade eden Özgener, “Pandeminin ilk aylarında itibaren, İzmir’in ihracat payının özellikle tekstil sektöründe arttığını belirtiyorduk. Artırılan bu ihracat paylarının korunması, İzmir’in rekabetçiliğine hem istihdam, hem de ekonomik büyüklük olarak önemli bir katkı sağlayacaktır. Türkiye ekonomisinin iç dinamikleri açısından dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Birkaç aydır ifade ettiğimiz gibi, enflasyon artık herkesin ana gündem maddesi olmaya başladı” açıklamalarında bulundu.



Özgener ve yönetiminden bütçe başarısı

Meclis toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile yönetiminin İZTO bütçesini verimli ve başarılı bir şekilde kullandığını belirten İZTO Hesapları Denetleme Komisyonu Üyesi Nihat Dirin ise “2021 yılı için 85 milyon TL olarak hedeflemiş olduğumuz odamız bütçesinin yıl hedefini neredeyse şimdiden yakaladığı görülmektedir. Gelirlerimizin yüzde 84’nün gerçekleştiği giderlerimizin de yönetim kurulunun planlı yönetimi neticesinde toplamda yüzde 42 gerçekleşme oranıyla düşüşte olduğu aşikârdır. Mali durum açısından nefes kredisi için çekilen bu yılsonunda ödenecek olan 20 milyon TL kredi tutarı düşüldükten sonra temmuz ayı sonu itibariyle 58 milyon TL nakit paramız bulunmaktadır” dedi.



Bakan Muş, İzmir’de Oda başkanlarıyla buluşacak

Meclis toplantısında İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un 90’ıncı kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı için İzmir’e geleceğini açıkladı. Bakan Muş’un İzmir programı kapsamında kentteki Oda başkanlarıyla iki saatlik bir toplantı yapacağını da ifade eden Özgener, Bakan Muş’a kapsamlı bir dosya sunacaklarını söyledi.