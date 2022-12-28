İZTO Başkanı Özgener: Enflasyon iki ayda 30 puan düşebilir

Enflasyon ve seçim sonrası ekonomi politikalarına dikkat çeken İZTO Başkanı Mahmut Özgener, enflasyonda baz etkisiyle önümüzdeki 2 ayda 30 puanlık düşüş olabileceğini ve seçim sonrası ekonomi politikalarının iş dünyası ile paylaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclisi aralık ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde oda binasında gerçekleştirildi. Yılın son toplantısında İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, enflasyon ve seçim sonrası ekonomi politikalarına dikkat çekti. Toplantıda ayrıca İZTO'nın 2023 yılı bütçesi 312 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edilirken fuar destekleri ise 2022'ye göre üç kat artışla 36 milyon 500 TL'ye çıkarıldı.



Söylem değil paket şart

2022 yılında gıda ve enerji güvenliği, arz-talep dengesizlikleri, tedarik zincirlerindeki bozulmalar, enflasyon ve gelir adaletsizliği gibi sorunlar yaşandığını kaydeden Özgener, “1 yılı aşkın bir süredir devamlı vurguladığımız gibi, enflasyonu tek haneye indirmenin ekonomide birinci öncelik olmalı. Enflasyonda baz etkisiyle önümüzdeki 2 ayda 30 puanlık düşüş olabileceğini öngörüyoruz. Enflasyon, önümüzdeki Aralık ve Ocak aylarında düşük çıkarsa, Aralık 2022 sonunda yüzde 70, Ocak 2023 sonunda yüzde 55 seviyesine düşme ihtimali bulunuyor. Ancak enflasyonla mücadeleyi sadece baz etkisine ve söylemlere bağlamanın doğru olmadığını da tekrar ifade etmek istiyorum. Mutlaka bir programın veya paketin ortaya konması gerekiyor. Enflasyonu aşağı çekmeye yönelik kalıcı tedbirler ortaya koyamazsak ekonomide daha ciddi problemler yaşama olasılığımız da halen var. Enerji fiyatları ve kurlardaki artış ile, kredi politikası, EYT düzenlemesi ve asgari ücrette yapılan güncellemenin de enflasyondaki baz etkisini azaltacağını ve enflasyona ivme kazandıracağını unutmamak gerekiyor” dedi.



İstihdam desteklenmeli

Çalışanların alım gücünün korunması için enflasyonla mücadelenin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Özgener, “İstihdam maliyetlerinin yanı sıra enerji ve hammaddede yaşanan artışlara bağlı olarak işletme sermayeleri küçülen, finansmana erişimde zorlanan işverenin üzerindeki yük her geçen gün daha da artıyor. Asgari ücret artışıyla birlikte, vergi dilimlerinin de enflasyona paralel olarak güncellenmesini gerekli görüyoruz. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı üzere mevcut asgari ücrete yönelik desteğin 100 Tl’den 250 TL’ye artırılmasını olumlu karşılıyoruz. İşverenin de enflasyona karşı korunabilmesi için OECD ülkeleri arasında en yüksek istihdam maliyetlerine sahip ülkemizde bu konuda vergi, istihdam kolaylıkları gibi desteklerin açıklanmasını da faydalı buluyoruz” diye konuştu.



İş dünyası seçim sonrasını merak ediyor

2023 yılında önemli belirsizliklerden birisinin de seçim sonrası ekonomi politikaları olacağını kaydeden Özgener, “Mevcut durumun iyileşmesine yardımcı olabilecek en önemli yerel unsurlardan bir tanesi ise seçim sonrası ekonomi politikaları ile ilgili netlik olacaktır. Seçimden sonraki ekonomi politikalarının bilinmesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Seçim sonrası ilk hafta, ilk ay, 3-6 ay, 12-18 ay gibi dönemlerde icraatların detaylı bir şekilde iş dünyamızla paylaşılması çok önemli. Orta ve uzun vadeli olarak da, özellikle cari dengenin nasıl düzeltileceği ile ilgili reform programının detaylarının bilinmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



İzmir’de konut satışları azaldı

Türkiye’de konut satışlarında da geçen yıla göre yüzde 34’lük bir düşüş söz konusu olduğunu dikkat çeken Özgener, İzmir’de ise konut satışlarının yüzde 43 oranında azaldığını belirtti. Konut fiyat endeksinde yaklaşık 1,5 yıl sonra küçük bir gerileme var olduğunu dile getiren Özgener, ama hala artış hızlarının yüzde 190 seviyelerinde olduğunu söyledi.

İZTO’na dev bütçe fuarlara tam destek

Toplantıda ayrıca İZTO’nın 2022 yılında 132 milyon TL olan bütçesi 2023 yılında 312 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi. Odanın 2023 yılı bütçesinde fuar desteklerine 2022 yılına göre yaklaşık üç kat artışla 36 milyon 500 bin TL ayrıldı. Buna göre yurtiçi fuar teşviklerinde metrekare başına 300 TL olan azami destek yüzde 100 artışla 600 Türk Lirası’na, 1-3 kez aralığında düzenlenmekte olan fuarlarda 40 metrekareye kadar yüzde 80 oranında olan destek aynı oranda 50 metrekareye artırıldı. Uluslararası nitelikli İzmir fuarlarında 60 metrekareye kadar yüzde 50 oranında olan destek, aynı oranda 80 metrekareye, İzmir dışında gerçekleşen yurtiçi fuarlarda 30 metrekareye kadar yüzde 50 oranında olan destek, aynı oranda 40 metrekareye çıkarıldı. Yurtiçi uçakla fuar grup ziyaret organizasyonlarında kişi başı 2 bin lira olan gidiş-dönüş uçak bileti desteği 3 bin liraya, yurtdışı fuar teşviklerinde metrekare başına 250 dolar olan azami destek 350 dolara çıkarıldı. Yurtdışı fuar grup ziyaret organizasyonlarında azami 300 Euro olan kişi başı seyahat paket bedeli desteği 500 Euro’ya, yurtiçi fuarlara yönelik şemsiye stant organizasyonu başına destek 15 bin Euro’dan 20 bin Euro’ya, yurtdışı fuarlarda ise 20 bin Euro’dan 25 bin Euro’ya yükseltildi. Yurtiçi fuar grup ziyaret organizasyonlarımızda konaklama yapan İZTO üyelerinin 1 gecelik konaklama bedeli bin TL’ye kadar ödenecek.

