İZTO Başkanı Özgener’den hükümete çağrı: “Ödül tek taraflı olmamalı”

Borç yapılandırma paketi ile ödemelerini geciktirenlere bir ödül verildiğini belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, ödülün tek taraflı olmamasını ve ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren iş insanlarına teşvik edici indirim yapılması gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclisi ocak ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde oda binasında gerçekleştirildi. Toplantıda İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan borç yapılandırma paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgener, “Stok affı, matrah arttırımı, kasa affı gibi uygulamaları içeren yeni bir yapılandırma gündemde. Bu konuda en öncelikli taleplerimizin başında, tüm kamu ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren iş insanlarımıza teşvik edici bir indirim uygulanması geliyor. Kamu ödemelerini düzenli olarak yapan iş insanlarının bir teşviki hak ettiğini düşünüyorum. Yapılandırmalarla ödemelerini geciktiren iş insanlarına bir ödül verilmiş oluyor. Kamu ödemelerini gününde ödeyen iş insanları olarak bizler de ödülü hak ediyoruz. Ödül tek taraflı olmamalı. Böylesi bir teşvik, iş dünyası ve devletimiz arasındaki bütünlüğü sağlamlaştıracaktır” dedi.

“Ekonomik tahminlerdeki yanılma payımız yüksek”

Konuşmasında seçim sonrasına da dikkat çeken Özgener, “Seçim sonrası enflasyon politikasının yönünü şimdiden öngörebilmemiz gerekiyor. Seçim sonrası ekonomide olası yavaşlama etkisinin, banka ve şirket bilançolarında yaratacağı sonuca bakarak hesaplanması gerektiğine inanıyorum. İthalattaki artış ve cari işlemler açığının nasıl azalacağı konusuna da açıklık getirilmesi, belirsizliğin giderilmesi konusunda etkili olacaktır. Mevcut programın cari işlemlerdeki yapısal açığı azaltma hedefi şu ana kadar tam olarak gerçekleşmedi. Yapısal olarak cari işlemler açığını düzeltmek için seçim sonrasında ne gibi adımlar planlandığını da bilmemiz gerekiyor. Uluslararası kaynaklı gelebilecek negatif etkilere karşı, enflasyon-cari açık-büyüme üçgeninde alternatif senaryo çalışmalarının hayata geçirilmesi gerektiğinin önem taşıdığını düşünüyorum. Çözüm olarak; düşük enflasyon ve makroekonomik istikrarı önceliklendirerek, sıkı para politikası ile kısa vadede yavaşlayan büyüme hızı görebiliriz, ama bu yaklaşımın karşılığında fiyatlama koşullarındaki anomalilerin ortadan kalkacağını, kredibilitenin artacağını ve finansman kalitesinin iyileşeceğini düşünüyoruz. Ülkemiz ekonomisine yönelik öngörülebilir politikalar uygulamamız gerektiği kanısındayım, çünkü ekonomik parametreler birbirini açıklamıyor ve bu nedenle ekonomik tahminlerdeki yanılma payımız yüksek” diye konuştu.

İzmir pozitif

2022 yılında İzmir’de şirket sayısının arttığını da kaydeden Özgener, “Şehrimizde 2021 yılına kıyasla 2022’de ticaret hayatına başlayan şirket sayısı 22 oranında artış gösterdi. Açılış gerçekleştirilen 8.136 şirketin toplam sermayesi 2 kat artış ile 5,7 milyar Lira olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, yabancı sermaye konusunda da pozitif bir gelişme yaşıyoruz. 2021 yılında 332 yabancı sermayeli şirketin yatırım gerçekleştirdiği kentimize 2022 yılında 545 yabancı sermayeli şirket 259 milyon Türk Lirası değerinde yatırım gerçekleştirdi ve yüzde 64 oranında artış sağlandı. Bu olumlu sürecin, iş ve yatırım ikliminin geliştirilmesi konusunda atılacak adımlarla birlikte daha da zenginleşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.