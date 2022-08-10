İZTO Başkanı Özgener’den yeniden adaylık sinyali

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, ekim ayında gerçekleşecek Oda seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgener, gelecek döneme ilişkin düşüncelerini 31 Ağustos’ta paylaşacağını söyledi.

HABER EKSPRES- İzmir Ticaret Odası (İZTO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim, 3 Ekim 2022 Pazartesi günü, Gaziemir Fuar İzmir’de yapılacak. 14 Nisan 2018’de yapılan seçimlerde 174 meclis üyesinin 151’inin oyunu alarak İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Oda Borsalar Kanunu’nun 84’üncü Maddesi gereğince Ekim/Kasım aylarında yapılması gereken seçim için takvimini belirledi.

İZTO üyeleri 4 yıl aranın ardından 3 Ekim 2022 Pazartesi günü sandık başına gidecek. Sabah 09.00’da başlayacak seçim 17.00’de sona erecek. Seçimde, toplam 80 meslek komitesinde yer alacak komite üyeleri, meclis üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlenecek. Meclis ve disiplin üyelerinin seçiminin ardından 8 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak seçimde ise, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

31 Ağustos'a işaret etti



Vakıf Katılım’ın yerel potansiyeli harekete geçirme hedefi doğrultusunda İzmir Ticaret Odası(İZTO) ile “Bankacılık İşlemleri Protokolü” basın toplantısında da İZTO Başkanı Mahmut Özgener, ekim ayında gerçekleşecek Oda seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oda seçimlerinde aday olup olmayacağının sorulması üzerine Özgener, “Seçimler tüm camiamıza, ülkemize, şehrimize hayırlı olsun. Türkiye’de seçim tarihini ilk açıklayan Oda olduk. 31 Ağustos’ta geçmiş 4,5 yıllık dönemde arkadaşlarımızla birlikte İZTO olarak neler yaptığımızı paylaşacağız. Aynı toplantıda da gelecek döneme ilişkin düşüncelerimi paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

