İZTO'da Özgener yeniden aday

İZTO’da geçen 4,5 yıllık görev sürecini değerlendiren Mahmut Özgener, doğduğu ve doyduğu kente hizmet etmenin büyük mutluluğunu yaşadığını belirterek ekim ayında gerçekleşecek oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu resmen açıkladı.

FATİH ÖZKILINÇ- 2018 yılında gerçekleşen oda seçimlerinde çeyrek asırlık Ekrem Demirtaş yönetimi sonrası İzmir Ticaret Odası(İZTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mahmut Özgener, görevdeki 4,5 yıllık icraatlarını düzenlediği basın toplantısında anlatıp yeni hedeflerini açıkladı. Swiss Otel’de gerçekleşen toplantıya Özgener’in yanı sıra İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı meclis üyeleri katıldı. Toplantıda Başkan Özgener, bir kez daha İZTO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

Özgener’den ehliyet, liyakat ve biz vurgusu

4,5 yıllık süreçte “Biz” anlayışı ve ortak akılla hareket ettiklerini belirten Özgener, “Her zaman liyakate dayalı bir koordinasyonla yürütme çabası içinde olduk. Her işimizde, her projemizde ‘işi ehline’ vermeyi önemsedik. Yakaladığımız başarıda bunun önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Göreve geldiğimizde ve yönetime talip olduğumuzda, projelerimizle İzmir’i ve İzmir Ticaret Odası’nı ileriye götürmeyi hedefledik. Dünyada ve ülkemizde yaşananlar nedeniyle yönetim felsefemiz daha çok kriz yönetimine dönüşse de hedeflediğimiz projelerin birçoğunu hayata geçirmeyi başardık. Önümüze çıkan her yeni sorunda önceliklerimizi yeniden belirledik. Projelerimizi yeniden zaman planına oturttuk. Krizlerle ortaya çıkan sorunları çözmek tek odak noktamız olmadı tabi ki. Odamızın günlük yönetim ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğe yönelik projelere de aynı önemi verdik” dedi.

Zorluklar bilgi birikimimiz artırdı

Özgener, 4,5 yıllık süreçte İzQ projesi, Tarıma Dayalı İhtisas OSB projeleri, Torbalı Karma ve Mobilya OSB, Model Fabrika gibi çeşitli projelerin altına imza attıklarını, Nefes Kredisi kapsamında 4.315 üyeye 342 milyon 542 bin 500 kaynak sağladıklarını, çeşitli girişimler ile üyelerin sektörel güncel ihtiyaçlarını karşılanması için adımlar attıklarını söyledi. Konuşmasında icraatlarını tek tek anlatan Özgener, “Gerçekleşen ve gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimiz çok. Dünyadaki gelişmeler ve krizler tempomuzu yavaşlatmadı, yolumuza devam ettik. Bizler; İzmir’de yaşayan, çalışan, yatırım yapan, İzmir ile var olan, büyüyen, hayata bakış açımızı, başarılarımızı İzmir’e borçlu olan insanlarız. Bu kentin bize kattığı değerlerin başında olumlu düşünmek, zorluklar karşısında pes etmeden, vazgeçmeden devam etmek geliyor. 4,5 yıl önce göreve gelirken ‘Birlikte olmanın, el ele vermenin, Ben değil Biz olmanın’ önemini anlatmaya çalışmıştık. Geçen yıllara baktığımızda, en zor zamanlarda bile yan yana kaldığımızı, birlikte ürettiğimizi, birlikte ticaret yaptığımızı, birlikte büyüdüğümüzü gördüğümüzde mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bizler son 4,5 yıl içinde zor bir konjonktür içinde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu durumdan şikayet etmiyor, tam tersine çok öğretici süreçler yaşadığımıza inanıyoruz. Zorluklar, birçok konuda deneyim ve bilgi birikimimizin artmasına yol açtı. Kısa vadede, benzer zorluklar yaşayacağımızı öngörebiliriz. Bunları olduğundan büyük görmeden, kriz yönetimi yaklaşımlarıyla geride bırakabiliriz. Uzun vadeli dönüşümleri dikkate aldığımızda da isabetli öngörüler ve projelerimizle dünyanın yaşayacağı büyük değişimlere hazır olduğumuzu düşünüyoruz” diye konuştu.

Hep farklı mutluluklar yaşadım

Geride kalan 4, 5 yıllık süreçte doğduğu ve doyduğu kente hizmet etmenin büyük mutluluğunu hissettiğini kaydeden Özgener, “Her bir proje tamamlandığında, her bir üyemizin ihtiyacına yardımcı olduğumuzda, her bir sektörümüz adına sorun çözdüğümüzde, gençlerimizin mezuniyet törenlerindeki pırıl pırıl heyecanına tanıklık ettiğimde hep farklı mutluluklar yaşadım. Görevim vesilesi ile hayatıma yeni katılan kıymetli dostlar, çalışma arkadaşlarımızın görev süremizce bizlere olan güveni, yardımlaşma ve dayanışma duygumuz, zor günlerde birbirimize olan desteğimiz, her gün yeni edindiğim, hayatımı besleyen yeni öğrenimler bu görevi her geçen gün daha büyük heyecanla ve istekle gerçekleştirmeme sebep oldu” şeklinde konuştu.

Kurumlar arası uyuma dikkat çekti

Kurumlar arası işbirliğinin sağladığı katkıya da değinen Özgener, “Kurumlar arası sahip olduğumuz uyum, ortak projelerimizin hızla ve olumlu yönde ilerlemesine önemli katkı sağladı ve inanıyorum ki gelecek projelerimize de sağlayacak. Bu duygulardan hareketle, devam ettirdiğimiz ve aynı heyecanla hayata geçirmeyi dilediğimiz yeni projelerimizin bizlere yüklediği sorumlulukla yeniden aday olma kararımı sizlerle paylaşıyorum. Üyelerimizin yeni dönem teveccühleri olması halinde aynı anlayış ve istekle projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.