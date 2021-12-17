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İZTO'dan döviz tepkisi: Endişeyle takip ediyoruz

Faiz indirimi ve döviz kurlarındaki hareketliliğe yönelik İzmir Ticaret Odası(İZTO)'nda yapılan açıklamada "Piyasalardaki öngörülemez hareketlilik ve döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmaları endişeyle takip ediyoruz" denildi.

İZTO'dan döviz tepkisi: Endişeyle takip ediyoruz
17 Aralık 2021 Cuma 19:18

HABER EKSPRES-Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan indirdi. Faiz indirimi sonrasında dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından Merkez Bankası son 17 gün içinde beşinci kez piyasaya satım yönünde müdahale etti. Faiz indirimi ve döviz kurlarındaki hareketliliğe yönelik İzmir Ticaret Odası(İZTO)'nda yapılan açıklamada "Piyasalardaki öngörülemez hareketlilik ve döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmaları endişeyle takip ediyoruz" denilerek acil önlem çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık 85 bin üyesi bulunan İZTO'nun kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Piyasalardaki öngörülemez hareketlilik ve döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmaları endişeyle takip ediyoruz. Türk lirasının, yabancı para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmesini sürdürülebilir olarak görmüyoruz. Uygulanan faiz indirimlerinin sahaya yansımadığını gözlemliyoruz.

ACİL ÖNLEMLER ALINMASINI BEKLİYORUZ

Bu durum, kısa bir süre sonra maliyet ve fiyat artışları ile iş dünyamızın karşısına ağır bir reçete olarak çıkacaktır. Ekonomik ve ticari faaliyetlerimizin yeniden öngörülebilir ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, ayrıca piyasalardaki güvenin yeniden tesis edilmesi için acil önlemler alınmasını bekliyoruz."

Etiketler; #izmir ticaret odası #izto #ekonomi #döviz #merkez bankası
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