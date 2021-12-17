İZTO, EBSO ve İTB'den döviz tepkisi

Faiz indirimi ve döviz kurlarındaki hareketliliğe yönelik İzmir'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)'ne bağlı odalar, peş peşe açıklamalarda bulundu. Kentin ticaret hayatına yön veren odalardan yapılan açıklamalarda Türk Lirası'ndaki değer kaybına dikkat çekilerek iş dünyasının endişeli olduğu belirtildi.

HABER EKSPRES-Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan indirdi. Faiz indirimi sonrasında dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından Merkez Bankası son 17 gün içinde beşinci kez piyasaya satım yönünde müdahale etti. Faiz indirimi ve döviz kurlarındaki hareketlilik İzmir'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)'ne bağlı odaları endişelendirdi. Haftanın son iş günün akşam saatlerinde İzmir Ticaret Odası(İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) İzmir Ticaret Borsası(İTB) kurumsal sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklamalar yapıldı. Kentin ticaret hayatına yön veren odalardan yapılan açıklamalarda Türk Lirası'ndaki değer kaybına dikkat çekilerek iş dünyasının endişeli olduğu belirtildi.

İZTO: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Yaklaşık 85 bin üyesi bulunan İZTO'nun kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Piyasalardaki öngörülemez hareketlilik ve döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmaları endişeyle takip ediyoruz. Türk lirasının, yabancı para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmesini sürdürülebilir olarak görmüyoruz. Uygulanan faiz indirimlerinin sahaya yansımadığını gözlemliyoruz.

ACİL ÖNLEMLER ALINMASINI BEKLİYORUZ

Bu durum, kısa bir süre sonra maliyet ve fiyat artışları ile iş dünyamızın karşısına ağır bir reçete olarak çıkacaktır. Ekonomik ve ticari faaliyetlerimizin yeniden öngörülebilir ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, ayrıca piyasalardaki güvenin yeniden tesis edilmesi için acil önlemler alınmasını bekliyoruz."





EBSO: TÜRK FİRMALARI DEĞER KAYBEDİYOR

EBSO'dan yapılan açıklamada ise "Hem reel sektör olarak, hem de ülkesini seven bireyler olarak, Türk liramızdaki değer kaybından büyük endişe ve üzüntü duymaktayız. Kurlardaki volatilite, neredeyse tüm maliyetleri dövize endeksli olan iş dünyasını adeta kilitlemektedir. İçeride TL ile ticaret yerini dolara bırakmakta, dışarıda ise Türk firmaları ve Türk bankaları güven kaybı yaşamaktadır. Gerek Türk lirasının, gerekse firmalarımızın karşı karşıya kaldığı itibar kaybının telafisi çok ağırdır.



GÜVEN ORTAMI TESİS EDİLMELİ

O nedenle, iş dünyası olarak en acil beklentimiz; bir an evvel asalarda istikrarın ve güven ortamının yeniden tesis edilerek, dolarizasyonun sonlandırılması ve ekonominin gerçeklerine uygun adımların atılarak belirsizliğin, öngörülemezliğin ortadan kaldırılmasıdır" ifadelerine yer verildi.

İTB: ADIMLAR GECİKMEDEN ATILMALI



İTB'den yapılan açıklamada "Piyasaların sağlıklı işleyebilmesinin en temel unsuru, istikrar ve öngörülebilirliktir. Oysa, özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan hızlı yükseliş ve dövize bağlı girdilerdeki maliyet artışı istisnasız tüm sektörlerin yönünü belirlemesini daha da zorlaştırmaktadır. Piyasalarda oluşan dalgalı ortamın ivedilikle giderilmesi ve iş yapmayı sekteye uğratacak düzeye ulaşan belirsizliklerin bir an önce sona erdirilmesi adına güven ortamının sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki adımların gecikmeden atılmasını bekliyoruz" denildi.