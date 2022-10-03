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İZTO seçimlerinde müdahale iddiası: “Özgener kimsenin kendisine muhalif olmasını istemiyor”

İZTO seçimlerinde müdahale iddiası: “Özgener kimsenin kendisine muhalif olmasını istemiyor”
03 Ekim 2022 Pazartesi 15:00

İzmir Ticaret Odası(İZTO) üyeleri 80 meslek grubunda 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesini seçmek için sandık başına gitti. Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Grubu’nda mavi liste altında seçimlere giren Ali Yılmaz’dan Mahmut Özgener'e tepki geldi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO) üyeleri 80 meslek grubunda 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesini seçmek için oy kullandığı seçimlerde, Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Grubu’nda mavi liste altında seçimlere giren Ali Yılmaz’dan Mahmut Özgener’e yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. Yılmaz, Özgener’in kendi meslek komitesi dışındaki komitelerin de seçimlerine müdahil olduğunu öne sürdü. Yılmaz'ın iddialarının ardından aynı komitenin seçimlerine kırmızı listeden giren Hüseyin Küçükdemirci ise açıklamalarda bulundu.

“Karşımızdaki grubu destekliyor”

İZTO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden aday olduğunu açıklayan İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in meslek komitesi seçimlerinde kendi komitesi dışındaki meslek komitelerinin seçimlerine de müdahil olduğunu öne süren Yılmaz, “Mahmut Özgener kimsenin kendisine muhalif olmasını istemiyor. Bizim karşımızdaki grubu destekliyor. Kimse gerçekleri önüne koymasın istiyor. Demokratik olmayan tavırlar içerisinde. Kendisiyle hiçbir alakası olmayan bir komitede başkası için çalışıyor, olacak şey değil. İzmir Ticaret Odası tarihinde ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Mahmut Özgener, antidemokratik bir anlayışa sahip, bugünkü var olan hükümetin jandarmalığını yapıyor. Bu anlayış İzmir’e yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

“Hep beraber çalışıyoruz”

Ali Yılmaz’ın iddialarının ardından açıklamalarda bulunan kırmızı listeden seçimlere giren Hüseyin Küçükdemirci ise “Biz birlik beraberlik içinde genç, dinamik sektörü kapsayan başarılı bir liste oluşturduk. Komitemizin yüzde 50’si erkek, yüzde 50’si kadın üyelerden oluşuyor. Hep beraber sektörümüz için çalışacağız” diye konuştu.

Etiketler; #izto #seçim #mahmut özgener #izmir ticaret odası
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