İZTO seçimlerinde sandıklar açıldı, meclis ve komite üyeleri belirlendi. Sandıkların açılmasının ardından yeniden İZTO meclisi üyesi seçilen Mahmut Özgener, bazı komitelerde çift listenin yarıştığına dikkat çekerek birlik mesajı verdi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) seçimlerinde sandıklar açıldı. İZTO üyeleri, 80 meslek grubunda 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesini belirledi. Ulaşım Araçları Satış Grubu meslek komitesinden seçimlere tek listeyle giren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, resmi olmayan sonuçlara göre kendi komitesinde kullanılan 186 oyun 184’nü alarak yeniden İZTO meclis üyesi olmaya hak kazandı.



Sandıkların açılmasının ardından açıklamalarda bulunan Mahmut Özgener, seçimlerde demokrasinin kazandığını belirterek “Öncelikle buraya gelerek oy kullanan tüm üyelerimize çok teşekkür ederim. Çok medeni, odamıza yakışır bir seçim oldu. Öncelikle ben bu zorlu süreçte görev alan tüm oda çalışanlarımıza, emniyet ve sandık görevlilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle bir huzurlu ortamda seçimin yapılmasında onların payı çok büyük. Bugün tabi ki büyük çoğunlukla tek liste girdi. Çift listenin yarıştığı komitelerimizde bir taraf üzüldü bir taraf sevindi. Mühim olan kazanan, kaybeden kucaklaştı. Dört yıl önce aday olduğumda ‘biz’ demiştik ‘biz’ demeye devam ediyoruz. Kaybedenle de kazananla da biriz” dedi. Yönetim kurulu başkanlığına henüz daha seçilmediğini de vurgulayan Özgener, 8 Ekim cumartesi günü yapılacak yönetim kurulu başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olduğunu bir kez daha vurguladı.

