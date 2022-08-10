İZTO Üyeleri finansmana rahat ulaşacak

İZTO ile Vakıf Katılım arasında “Bankacılık İşlemleri Protokolü” imzalandı. Yapılan protokol kapsamında İZTO üyelerinin ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilmeleri sağlanacak.

FATİH ÖZKILINÇ-Vakıf Katılım’ın yerel potansiyeli harekete geçirme hedefi doğrultusunda İzmir Ticaret Odası(İZTO) ile “Bankacılık İşlemleri Protokolü” imzalandı. Protokol kapsamında İZTO üyelerinin Vakıf Katılım’ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilmeleri, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilmeleri sağlanacak. Ayrıca üye işletmeler, Vakıf Katılım’ın nakde olan ihtiyacı minimuma indiren yeni nesil dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi (GFT) uygulaması kullanımlarında da avantajlı oranlarından istifade edebilecek. Protokole ilişkin İZTO Protokol Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Çelik, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile İZTO yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Kredi faiz oranları aşağı inmeli

Toplantıda son dönemde ekonomiye yönelik önlemler nedeniyle kredi maliyetlerinin yükseldiğini ve TL kredilerin cazip olmaktan çıktığını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bundan yaklaşık 2 ay önce yüzde 20’ler seviyesinde olan TL kredilerin maliyeti, şu anda yüzde 35’lerin üzerine çıkmış, ihtiyaç kredisinde ise yüzde 40’lara yaklaşmış durumda. Politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki makas giderek açılıyor. Bu durum, bankaların daha temkinli kredi vermesine ve üyelerimizin finansmana erişim zorluğuna sebep oluyor. Bu nedenle, kredi büyümesinde yavaşlama olduğunu ve bunun yılın ilerleyen dönemlerinde büyüme rakamlarına da yansıyacağını düşünüyoruz. Maliyetlerin artmasıyla birlikte firmaların orta ve uzun vadeli kullanım yerine kısa vadeli kullanıma yöneldiğini görüyoruz. Bankaların BDDK tarafından gelen düzenlemelerden sonra temkinli olmak adına vadeleri bir miktar azaltması da bu sonuca neden oldu. Ancak bu durumun mutlaka orta ve uzun vadede değiştirilmesi ve yatırıma bağlı uzun vadeli kredilerin hayata geçirilmesi için kredi faiz oranlarının aşağı doğru inmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Bankalar kredi verirken hassas davranıyor

Protokol ile ilgili de bilgi aktarımında bulunan Özgener, “Yükselen enflasyon oranları ve kredi faiz oranları, bankacılık işlemlerine dair anlaşmaların hayata geçirilmesini oldukça değerli kılıyor. Çünkü yükselen kaynak maliyetleri ve kısalan vadeler nedeniyle bankalarımız kredi verirken oldukça hassas davranıyorlar” şeklinde konuştu.



“KOBİ’lerin yanındayız”

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Çelik ise “Biz Vakıf Katılım olarak tabana yaygın çalışmayı önemseyen bir kurumuz. Bu anlamda ticaret odaları ile protokoller tabana yaygınlığı gerçekleştirmek ve oda üyelerine ulaşmak için bir vesile. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi, gelir dağılımında, bölgesel gelişmede daha iyi bir seviyeye gelebilmek için ticaret ve sanayi odaları ile yaptığımız protokolleri önemsiyoruz. Hedefimiz: KOBİ’ler. KOBİ’lerin yanındayız. Finansman imkânlarıyla, bankacılık hizmetlerinde kolaylık sağlamak amacıyla bu protokolleri önemsiyoruz” diye konuştu.

