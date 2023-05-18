İZTO yerli otomobile talip

İzmir Ticaret Odası(İZTO), Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg satın alacak. İZTO mart ayı meclisinde, Togg’un odada kullanılmak üzere satın alınması için öneri meclis gündemine sunuldu. Meclis üyelerinin oy birliği ile alınması yönünde kararını bildirmesi ile harekete geçildi. İZTO’dan yapılan açıklamada, Togg satın alınması için başvurunun yapıldığı belirtildi

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un(Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2022 tarihinde açıldı ve ilk otomobil banttan indirildi. Mart ayında ön sipariş başvurularının yapıldığı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan tören ile araçları teslim aldı. Ön sipariş sürecinde binlerce vatandaşın başvuru yaptığı Togg’un ilk talipleri de kura çekimi ile belirlendi. Öte yandan odalar da Togg satın almak için harekete geçti. İzmir Ticaret Odası(İZTO), Mart ayı olağan meclis toplantısında, Türkiye’nin yerli ve milli otomobilinin odada kullanılmak üzere satın alınması için öneri meclis gündemine sunuldu. Meclis üyelerinin oy birliği vermesi üzerine harekete geçildi. İZTO’dan alınan bilgiye göre, Togg satın alınması için başvurunun yapıldığı belirtildi.