İZTO’dan deprem bölgesine ‘Portatif Konteyner’

İzmir Ticaret Odası (İZTO), ‘İzmir Yardıma Koşuyor’ kampanyası kapsamında deprem bölgelerine gönderilmek üzere Mühendislik, Mimarlık ve İnşaat Meslek Grubu Meclis ve Komite Üyeleri tarafından özel olarak tasarlanan ‘Portatif Konteyner Projesi’nin ilk üretiminde bulundu.

İZTO, ‘İzmir Yardıma Koşuyor’ kampanyası kapsamında deprem bölgelerine gönderilmek üzere özel olarak tasarlanan ‘Portatif Konteyner Projesi’nin ilk üretiminde bulundu. Yeni tasarlanan ürünler sayesinde 1 TIR’da 2 konteynır yerine aynı anda 18 konteynır hızla deprem bölgesine ulaştırılabilecek. Bölgeye vardıktan sonra 25 dakika içerisinde kurulabilecek olan konteynırların, demonte olduğu için hızla ihtiyaca göre yer değiştirme özelliğine de sahip olduğu belirtildi. İlk etapta günlük üretim kapasitesi 200 olan konteynırların gönderim sayıları netleştiğinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Öte yandan ilk üretimin ziyaretine İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, yönetim kurulu üyeleri Abdullah Salkım, İsmail Kahraman, Jülide Tutan Hergül ve Mehmet Şahin Çakan, meclis üyeleri Ayhan Sulak, Erkan Subaşı, İsmail Özdede, Necmi Okumuş ile Yılmaz Şahin katıldı.