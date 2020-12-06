Kadınlara iş yaratacak proje

Covid-19 salgını nedeniyle kadın istihdamının olumsuz etkilendiği bu dönemde İzmir İş Kadınları Derneği'nin, (İZİKAD) "İzmir Birlikte Tasarım ve Üretim Merkezi" projesine İçişleri Bakanlığı'ndan hibe desteği geldi.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, bu destek ile ilk kez bir STK'nın Tasarım ve Üretim Merkezi'ne öncülük yaptığını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nın 71 bin 415 TL değerindeki hibe desteğinin çok anlamlı ve önemli olduğunu belirten İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, bu destek sayesinde ilk kez bir STK'nın Tasarım ve Üretim Merkezi'ne öncülük ettiğini belirterek "Bu proje ile iş bulmada zorluk çeken kadınların yaşadığı sıkıntıların önüne geçilebilmesi için Konak'ta sürdürülebilir bir dikiş atölyesi kurulması, 30 işsiz kadının düz makine, overlok ve reçme makinesi operatörü olarak yetiştirmesi ve en az 10 kadının istihdam edilmesi hedefleniyor" dedi.

Özel sektör dahil olacak

Proje kapsamında 30 kadının toplam 320 saat düz dikiş, overlok ve reçme makine eğitimi, 2 ay hizmet içi tekstil sektörü eğitimi ve 25 saat tekstil tasarım eğitimi alacağını söyleyen İZİKAD Başkanı Sezgin, "Proje iştirakçilerimiz aynı zamanda her zaman kadının yanında olan Konak Belediyesi ve Yaman Tekstil oldu. Bu proje aynı zamanda üretim sektörüne yönelik bir girişimcilik ve istihdam projesi" diye konuştu.

Endüstriyel tasarım ve teknoloji alanında sürdürülebilir bir çalışmayı başlatacaklarını vurgulayan Sezgin, "Aynı zamanda yerel yönetimler ile beraber üniversiteler ile de işbirliği yapılacak. İZİKAD üyeleri katılımcılara mentörlük edecekler" dedi.