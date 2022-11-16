“Kadınların ekonomiye katılımı yetersiz”

Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan GİFED Başkanı Huriye Serter, kadınların erkekler kadar girişimcilik potansiyeline sahip olduğunu belirterek ancak bu durumun gerçek hayata yansımadığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED), Global Girişimcilik haftası kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi YÜKAM paydaşlığında İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD)’ın organizasyonuyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde Girişimcilik Zirvesi düzenlendi. Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla kadınların da bu sistemde var olması için düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden iş kadınları katıldı.

Kadın istihdamı yetersiz

Zirvenin açılışında konuşan GİFED Başkanı Huriye Serter, her açıdan son derece çalkantılı bir yılı geride bıraktıklarına dikkat çekerek, “Dünya ekonomisi eş zamanlı olarak Kovid-19, enflasyon, savaşlar ve dolayısıyla pek çok belirsizlikle karşı karşıya. Ülkemiz toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde 146 ülke arasında 124. sırada yer alıyor. Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 13 seviyesinde. 1 milyon 330 bin girişimci var ama bunların sadece 190 bini kadın girişimci. Kadınların erkekler kadar girişimcilik potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalar, kadınların yüzde 40’ı; erkeklerin yüzde 45’i girişimciliğe olumlu baktığını gösteriyor. Fakat ne yazık ki kadınların bu durumu gerçek hayata yansımıyor. Kadın istihdamında da durum aynı. Kadınların ekonomiye katılımı son derece yetersiz” dedi.

Hep birlikte yapacağız



Kadın ve erkeğin toplumda, ekonomide eşit koşulda var olması halinde Türkiye’nin yüzde 30 daha fazla zengin olacağını, ve daha fazla kalkınacağına vurgu yapan Serter, “Kadın girişimciliği ve istihdamı, tüm toplumumuz için gerekli ve çok önemli. Kadın girişimcilerin, girişim yatırımlarından aldığı pay istediğimiz seviyede değil. Araştırmalar kadınlar tarafından yönetilen işletmelerin hikayelerinin diğer kadınlar için olumlu etkiler yarattığını gösteriyor. Bugün programımızda ilham veren kadınlar var. Ne yapacaksak hep birlikte yapacağız, tek başımıza başaramayacağımızı biliyoruz. Empati kurabilecek erkeklere ihtiyaç var. Girişimcilik Zirvesi’nin bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz her yıl farklı şehirlerde sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Her yıl daha güzel olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Geldiğimiz tablo üzüntü verici

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, “Kadın girişimciliğinde ülkemiz nüfusuyla karşılaştırıldığında dünya sıralamasında ne yazık ki yüzde 8 buçuk oranıyla son sıralarda yer alıyoruz. Oysa ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün biz kadınlara verdiği haklarla 1930’lu yıllarda örnek gösterilen ülkeydik. Bugün geldiğimiz tablo üzüntü verici. Hepimize büyük görev düşüyor, kadın erkek çok çalışmamız gerekiyor” diye konuştu. Toplantıda İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin de “Bugün burada, 8 derneğin kendi kentlerinde nasıl fark yarattıklarını ve nasıl başardıklarına empatik, teknik ve sistematik olarak şahit olacağız” dedi.