Kağıtçılar haksız rekabetten şikayetçi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri, Basım Yayım Sanayi Meslek Komiteleri, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Matbaacılık Grubu, İzmir Matbaacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası, kâğıt üreticilerinin ve matbaa sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak üzere Alkim Kağıt Fabrikası'nda bir araya geldi.

Kâğıt ve matbaa sektörünün sıkıntılı günler yaşadığını dile getiren İzmir Matbaacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Gençtan, ofset matbaa kağıdı üretiminin talebi karşılamadığını söyledi. Talebin ithal edilerek karşılandığını dile getiren Gençtan, "İthalatçı ve sonrasında bayi kanalı ile matbaaya gelen malların fiyatları yüksek oluyor. Bu fiyat yüksekliği bizim iç pazarda zor koşullar altında mücadele etmemize neden oluyor. Bu toplantıların daha sık yapılarak kâğıt ve matbaa sektörünün sıkıntılarını dile getirmeliyiz" diye konuştu.

Bir an önce düzeltilmeli

EBSO Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ferit Kora da İzmir'in 1. teşvik bölgesinde olmasından dolayı yeni yatırım yapmanın zorluğunu dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Alkim Kağıt'ta sektör temsilcilerini ağırlayan Kora, üretim tesisleri hakkında da bilgi verdi. Alkim Kağıt'ta yılda 85 bin ton üretim yaptıklarını ve kağıt talebinin karşılanması için daha büyük tesisler kurulması gerektiğini belirten Kora, "Türkiye'de üretilmeyen kağıt hammaddesi Selülozu yüzde 18 KDV ile ithal edip, yüzde 8 ile imal ediyoruz. Bu yüzden yüzde sekiz ile ithal edilen kâğıtlar haksız rekabete sebep oluyor. Bu olumsuz durum ve yanlışlıklar bir an önce düzeltilmeli" dedi.