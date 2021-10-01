Kahvede o vergi sıfırlandı!

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, kahve ithalatının gümrük vergisi AB için yüzde 19.5'ten yüzde 15'e indirilirken, Gürcistan, Bosna Hersek, Güney Kore, Malezya için sıfırlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, kahve ithalatında gümrük vergileri yeniden belirlendi.

Buna göre, kahve ithalatının gümrük vergisi AB için yüzde 19.5’ten yüzde 15’e indirilirken, Gürcistan, Bosna Hersek, Güney Kore, Malezya için sıfırlandı.

Kahve ithalatının gümrük vergisi; Singapur için yüzde 19.5’ten yüzde 4.8’e, Venezuela için yüzde 6.5’ten sıfıra, D-8 ülkeleri için yüzde 19.5’ten yüzde 10’a diğer ülkeler için de yüzde 19.5’ten yüzde 17’ye indirildi.

Listede AB sütunundan çıkarılan İsviçre ve Lihtenştayn için bu gümrük vergisi yüzde 11 olarak uygulanacak.