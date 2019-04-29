KalDer'den Büyükşehir'e iş birliği çağrısı

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Hayatın her alanında gerekli olan kalite kültürünün yaygınlaşması adına gönüllülük esasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Senem Kılıç, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliklerini artırmak için yeni adımlar attıklarını söyledi.

İzmir'in önde gelen STK'ları ve üniversiteleriyle de iş birliği içinde olduklarını kaydeden Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı faaliyetlerini yakından izlediklerini belirterek, Başkan Soyer'e ulusal kalite hareketinde işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.

20 yıldır düzenlenen ve bölgenin en büyük kongresi olma özelliği taşıyan Mükemmelliği Arayış Sempozyumu hakkında da bilgi veren Senem Kılıç, " 12 – 13 - 14 Haziran'da İzmir Hilton Oteli'nde bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilecek Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (MAS) "Retrofüturizm" ana teması ile katılımcılarla buluşacak. Önemli paylaşımlar ve günceli yakalayan ufuk açıcı sunumlar da gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bize vereceğiniz destekleriniz ve katılımınız bizim için önem taşıyor" dedi. "Toplum olarak en çok ihtiyacımız olan şey her alanda kalitenin artmasıdır" diye konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, KalDer İzmir Şubesinin çalışmalarının İzmir ve Ege Bölgesi için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kalite kültürü kadar sürdürülebilirliğin de önemli olduğuna dikkat çeken Soyer, "Sürdürülebilirlik geçmiş ve gelecek arasındaki adalettir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kalitenin yaygınlaştırılması ve toplumun daha aydınlık yarınlara kavuşması için desteklerimizi sürdüreceğiz" diyerek konunun önemini vurguladı.