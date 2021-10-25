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Kamu bankaları faizde indirime gitti! İşte konut kredisi için yeni faiz oranı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta faizleri beklenmedik şekilde 200 baz puan düşürmesinin ardından kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptı

Kamu bankaları faizde indirime gitti! İşte konut kredisi için yeni faiz oranı...
25 Ekim 2021 Pazartesi 11:16

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

Üç kamu bankasının yaptığı ortak açıklamaya göre, 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

Açıklamada “Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir” denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta faizleri beklenmedik şekilde 200 baz puan düşürmüştü.

Etiketler; #banka faiz indirimi #konut kredisi faiz oranı #vakıfbank konut kredisi faiz
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