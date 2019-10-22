Karaburun'da yerli tohum dönemi başlıyor

Yerli tohumu destekleyerek tarımsal kalkınmayı hedefleyen Karaburun Belediyesi, doğru tarım politikaları ile de hemşehrilerine destek verecek.

Karaburun Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimin artırılması ve daha fazla katma değer yaratması amacıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurdu. Doğru tarım politikaları ve yerli tohum projesi ile ilçeye değer katmayı amaçlayan Belediye, yarımadaya özgü ürünleri ön plana çıkararak marka hâline gelmesini sağlayacak. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, kadınların tarımsal üretimde daha etkili olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, tüketiciye sağlıklı ürünlerin aracısız ulaştırılması için tarımsal kalkınma kooperatiflerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Tohum bankası

Bu amaçla Karaburun Belediyesi bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile iyi tarım uygulamalarının yanı sıra tohum bankası kurmayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, ilçenin endemik yapısı ve verimli toprak yapısıyla büyük potansiyel taşıdığına işaret etti. Sera alanı oluşturarak iyi tarım uygulamalarına da başlayacaklarını müjdeleyen Erdoğan, "Doğal ürün yetiştirmek ve satışını yapmanın yanında, yerli fide üretimi ve tohum bankası oluşturmayı da hedefliyoruz. Serada üretilecek yerli fideleri çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Böylelikle çiftçilerimizin kaliteli ürün üretmesi için alt yapının oluşmasına da katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Nergis dikimi

Karaburun'a özgü ürünlerin markalaşması için çalışmalara başladıklarına dikkat çeken Başkan İlkay Girgin Erdoğan, sadece ilçede yetişen nergis ve hurma zeytinin markalaşması için Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını belirtti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ürünlerin coğrafi işaretini almak için müracaatlarımızı yaptık. Nergis tarımını artırmak amacıyla belediye arazisine nergis diktik. Belediyeye ait zeytin ve mandalina ağaçlarımızın verimini artırmak amacıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Büyükşehir Meslek Fabrikası ile İstiridye Mantar Yetiştiriciliği kursuna başladık. Kadınlarımızın tarımsal üretime dahil edilebilmesi için kadın kooperatiflerini ve Batı Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni destekliyoruz. İnecik mahallemizdeki Kaynarpınar'da üretici pazarı kurduk. Bölgemizde üretilen ürünlerin satış yerlerini İzmir merkeze de taşıyacağız. Halkımız kazanacak, ilçemiz kazanacak, yurttaşlarımız sağlıklı gıdaya daha kolay erişebilecek."