Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi tamamlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandığını duyurdu.

Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi tamamlandı
05 Nisan 2023 Çarşamba 18:51

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerjide Bağımsız Türkiye, 20 Nisan 2023." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı. 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması hedefleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #boru #deniz tabanına yerleştirme #Karadenizdeki enerji üssü #TPAO
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