Kariyer Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Üniversite, doktora, yüksek lisans ve yurt dışı eğitimi kategorisinde sınava hazırlananlar için özel sınıflarımız mevcuttur.

YDS sınavı ve TOEFL dil sınavı için özel sınıflarımız seviye tespit sınavı ile oluşturulmaktadır. Seviye tespit sınavı ile oluşturulan sınıflarımız, ayın seviyeye sahip öğrencilerden oluşmaktadır. Her sınıfın seviyesine uygun eğitim programı ile dil eğitiminde başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bakırköy İngilizce kursu konusunda çözüm üreten eğitim kadromuz, Milli Eğitimin kriterlerine uymaktadır.

Kısa Sürede Profesyonel Eğitim Veriyoruz

Yurt içinde ve yurt dışında eğitim görmek isteyenler için özel ders programı oluşturduk. Ders programı oluşturma işleminde seviye tespit sınavı yapılmaktadır. Sınavın özelliğine göre oluşturulan özel ders programımız, deneyimli eğitmenlerimiz tarafından takip ediliyor. Sınavda çıkabilecek sorular konusunda tecrübeli ekibimizle başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bakırköy İngilizce kursları belli bir seviyeye hitap etmektedir. Türk-Amerikan Derneği, bütün seviyeler için özel sınıf oluşturmaktadır.

Türk-Amerikan Dil Derneği kurs programımız, konuşma, yazma, mail atma, gramer, sözlük kullanma, kelime dağarcığını geliştirme, tercüme ve benzeri konulardan oluşuyor. Pratik bir şekilde konuşma ve yazma programlarımız, bu dili sorunsuz bir şekilde konuşma imkanı veriyor. İngilizce dışında dil konuşmayan eğitici personelimiz, bu konuda deneyimlidir. Öğrenciler ilk aşamada konuşma problemi yaşasa da bir kaç hafta sonunda bu dili konuşmaya başlamaktadır.

Eğitim Kalitemizle Tanışın

Paragraf okuma ve anlama, hikaye tercüme, konuşma, yazma, gramer kurallarına göre dil bilgisi konularını öğrenme gibi konularda eğitim veriyoruz. İngilizcede cümle kuralları, yüklem ve özne gibi ögelerin dizilişi, belli kurallara göre gerçekleşiyor. Tensler ve diğer kurallar, diyalog eğitimi ile paralel bir şekilde öğretilmektedir. İngilizce kursu eğitim programı konusunda istediğiniz sonuçları elde etmek için Türk-Amerikan Derneğimizin eğitim programını tercih edebilirsiniz.

Konuşma, yazma, sözlük kullanma, gramer kurallarını öğrenme ve diyalog kurma gibi konularda özel ders programı hazırlanmaktadır. Yurt dışında veya yurt içinde sınavlara hazırlananlar için özel açılan sınıflarımız, sınav müfredatına uygun bir şekilde oluşturulmaktadır. Sınıf oluşturma işleminde seviye tespit sınavı belirleyici rol oynamaktadır.

Dili Uzmanından Öğrenin

Eğitimin yanı sıra ekonominin gelişiminde İngilizce’siz bir seçenek düşünülemez. Dünyada en çok konuşulan dil kategorisinde yerini alan bu dil, uzmanından öğrenilmelidir. Türk – Amerikan Dil Derneği İngilizce kursu, dil eğitimini farklı bir boyuta taşımıştır. İş dünyasında kariyer problemi yaşayan herkes için ileri seviyede İngilizce kursları en iyi çözümdür. İthalat ve ihracat dünyasında iletişimi maksimuma çıkaran ileri seviye dil eğitimi kariyer seviyenizi bir basamak üste çıkaracaktır.

Eğitim, iş dünyası, spor dünyası, sanat dünyası ve teknoloji dünyası iletişimde İngilizceyi tercih ediyor. Dünyada bütün ürünlerin kullanım kılavuzu İngilizce dilidir. Bütün sektörlerde bu dil olmazsa olmaz hale geldi. Başarıyı hedef alan herkes için İngilizce ilk basamaktır. Kursumuzun deneyimli eğitmenleri bu konuda çözüm odaklı hareket etmektedir.