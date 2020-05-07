Kart güvenliğini sağlamanın 4 yolu

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden tüketicilerin alışverişlerini büyük oranda internete taşıdığını söyleyen Bilgi Güvenliği Uzmanı Ateş Sünbül, “Tüm kredi kartlarınızı yanınıza almayın, kart kopyalarına karşı uyanık olun, çift ödemelere dikkat edin, acil telefon numaralarını bir yere yazın” dedi

Koronavirüs salgının e-ticareti olumlu etkilediğini aktaran Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partner’ı Ateş Sünbül, internet alışverişlerinde kredi kartı güvenliğini sağlamak için tüyolar verdi. Online alışverişle hiç tanışmamış tüketicilerin bile bu süreçte internetten alışveriş yaptığını hatırlatan Sünbül, “Dışarı çıkarken yanınıza dolabınızdaki tüm kıyafetleri almadığınız gibi tüm kredi kartlarını da almamanız güvenliğiniz açısından dikkat etmeniz gereken bir husustur. Çalınma durumunda tüm bankalara ayrı ayrı kapama talimatlarını vermek eğer yurt dışındaysanız zorlu olacaktır” diye konuştu.Mümkün oldukça tek kart kullanılmasını öneren Sünbül, “ATM’lerden para çekebileceğiniz debit veya ATM kartınızı yanınızda olursa hızlı nakit ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün olacaktır. En çok kullandığınız kredi kartınızı almayı unutmayın. Yurtdışına gidiyorsanız kredi kartınızın ilgili ülkede geçerli olduğundan emin olun. Yedek bir kredi kartı, mümkünse farklı bir banka kartı olmasını öneririz. Acil bir durum olmadıkça mümkün olduğunca tek kart kullanmaya dikkat edin. Temassız ödeme yöntemlerini tercih edin” ifadelerini kullandı.

Kopyalamalara karşı uyanın

“Kartınızı asla gözünüzün önünden ayırmayın” uyarısında bulunan Sünbül, “Kurye veya kasiyere kartınızı emanet etmeyin. Ödemeyi yaparken kasiyerin kartınızı sadece POS ile kullandığında emin olun ve gözünüzle görün. Güvenmediğiniz dükkânlarda veya ülkelerde kredi kartı yerine nakit ödeme yapmayı tercih edin” dedi.