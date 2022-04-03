KDV indirimi de işe yaramadı! Fiyatlarda yükseliş sürüyor!

Hükümet son dönemde yaşanan hayat pahalılığının önüne geçmek için KDV'de düzenlemeye gitti. KDV, gıdada yüzde 1'e, hijyen ve temizlik ürünlerinde yüzde 8'e indirildi. Ancak bazı marketler, indirimi fiyatlara yansıtmadı hatta bazı ürünlerin fiyatlarını artırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir market zincirinin müdürü "Evet indirim yok. Depolardaki stoklar eridikten sonra indirimler yansıtılacak" dedi.



Hükümet, vatandaşın cebini rahatlatmak, enflasyon artışını dizginlemek için gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e, temizlik ve hijyen ürünlerinde de yüzde 18'den yüzde 8'e çekti. Devlet, milyarlarca liradan feragat ederken birçok market indirimi fiyatlarına yansıtmadı, hatta bazı ürünlerin etiketlerindeki yükseliş dikkat çekti. Bazı marketlerin, KDV indirimini fırsat bilip fiyatlarını önceden artırdığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir market zincirinin müdürü "Evet indirim yok. Depolardaki stoklar eridikten sonra indirimler yansıtılacak" dedi. Aynı yetkili, mağazalara, yönetimden fiyatları aşağı çekmelerine dair talimat gelmediğini de vurguladı.

KDV İNDİRİMİNE RAĞMEN FİYAT ARTIRAN VAR

Vatandaşın bütçesinde önemli yer edinen, enflasyon hesaplamasında da payı büyük olan gıda ve temizlik maddelerinde peş peşe indirim geldi. Şubat ortasında un, şeker, yağ, yumurta, çay, peynir gibi temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Temizlik ve hijyen ürünlerindeki indirim ise yüzde yüzde 10 yerine yüzde 8 olarak uygulanmaya başladı. Ancak fiyatlarda KDV indiriminin etkisiyle beklenen gerileme bir türlü yaşanmadı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, hatta bazı marketlerdeki ürünlerin, KDV indirimine rağmen arttığı gözlendi.

"İNDİRİM STOKLAR ERİDİKTEN SONRA YANSIYACAK"

Büyük bir market zincirinin mağaza müdürü, "Evet, fiyatlarda indirim yok. Çünkü depolardaki stoklar eridikten sonra indirimler yansıyacak" dedi. Mağazalara, yönetimden fiyatları aşağı çekmesine dair talimat gelmediğini söyleyen yetkili mağaza müdürü "Bu arada bazı ürünlere de zam geliyor. Örneğin 24'lük bebek bezi fiyatı bugün 68 lira. 14 Mart günü bu ürüne 5 lira zam yapıldı. 5 litre çamaşır suyu 44,95 TL. Bu ürüne de 17 Mart tarihinde zam gelmişti" dedi.

"ÇOK NADİR BİRKAÇ ÜRÜNÜN FİYATI DÜŞMÜŞ"

Bu fiyat artışının KDV indirimi olacağının önceden öğrenilmesi sonucu mu yapıldığını bilmediğini söyleyen yetkili "Biz indirim marketleri olarak bölgedeki fiyatları takip ediyoruz. Temel gıda ve temizlik grubunda indirim yok. Çok nadir birkaç ürünün fiyatı düşmüş. Makarna, pirinç, çay gibi ürünlerde bazı markalarda indirime gidilmiş. Fiyat politikası biraz buna göre şekilleniyor" dedi.

"EN AZ YÜZDE 15 İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Yapılmayan indirimler için tepkisini dile getiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Artık bu işin bir sonuca bağlanması gerekiyor. Bugün bile fiyatların düşmek yerine arttığına dair şikâyetler alıyoruz. Devlet, vergisinden feragat etti, vatandaşı ramazan öncesinde rahatlatmak istedi ve bu adımı attı ama ürün etiketlerinde beklenen olmadı. En az yüzde 8 indirim yapıldı. Bir de indirimi bekledikleri için sebepsiz yere şişirilen fiyatlar var. Onlar da geri alınmalı. Yani en az yüzde 15 indirim bekliyoruz." şeklinde konuştu. (Haberler.com)