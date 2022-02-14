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KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak?

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak?
14 Şubat 2022 Pazartesi 11:27

KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesine ilişkin düzenlemenin ayrıntıları netleşti. KDV indirimi süt, yoğurt, peynir, kırmızı et, beyaz et, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, bebek maması, makarna, zeytin gibi ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

12 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra ise temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki bu indirim fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte raflardaki gıda ürünlerindeki indirimler...

* Katma değer vergisi bir tüketim vergisidir. Satıcıların ne kar ne de zararını etkilemez. Devlet kendi alacağı vergiden feragat etmiştir.

KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli olacak?

KDV indirimleri, pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Listede, "Yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, kon serveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları" da yer alıyor. Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler ise kapsamda bulunmuyor.


*135 TL 66 kuruştan satılan et 125 TL 50 kuruşa düşecek.

* Çaya baktığımızda 45 lira 95 kuruş... Standart çay... Formülümüz şu 45,95 TL. Bölü 1.08 çarpı 1.01 yani 8 olan vergi 1'e düştü. 42 TL 97 kuruş. 2 lira 98 kuruş bir indirim var. 1 kilogram 17 TL 95 kuruş olan pirinç, 16 TL 78 kuruşa düşüyor. Vergiden ötürü bir ucuzlama olacak.

* 9 TL 95 kuruşa satılan toz şeker 65 kuruş düşüşle 9 lira 30 kuruştan satılması gerekiyor. Makarna da 6,85'ten 6,40'a düşecek. Sıvı yağ ise litresi 35 lira 95 kuruştan 33 lira 61 kuruşa düşecek. 2 lira 34 kuruş cepte kalacak. Kırmızı mercimekte ise 1 kilogramı 47.95'ten 44.84'e düşüyor. 3 lira 11 kuruş burada tasarruf oluyor.

* Kuru fasulye 19 lira 95 kuruştu ve vergi indirimiyle 18 lira 65 kuruşa düştü. Dolmalık biber, kabak, salatalık, sivri biber hepsinde fiyat düşecek. Örneğin sivri biber 19,95 TL'den 18,65'e gerileyecek. Domates yemeklerin vazgeçilmesi 19,95 TL'den 18,65'e gerileyecek.

KDV indirimi yapılan ürünlerin yeni ve eski fiyatları:

- Çay
Şu anki fiyat: 45 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 42 TL 97 kuruş

- Pirinç
Şu anki fiyat: 17 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 16 TL 78 kuruş

- Toz şeker
Şu anki fiyat: 9 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 9 TL 30 kuruş

- Makarna
Şu anki fiyat: 6 TL 85 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 6 TL 40 kuruş

- Sıvı yağ
Şu anki fiyat: 35 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 33 TL 61 kuruş

- Kırmızı mercimek
Şu anki fiyat: 47 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 44 TL 84 kuruş

- Kuru fasulye
Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş

- Sivri biber
Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş

- Domates
Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş

Etiketler; #kdv #kdv indirimi #gıda fiyatları #erdoğan
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