KDV oranının artması, araç satışını durduracak!

Otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV oranın yüzde 1'den yüzde 18'e çıkarılması ikinci el araç fiyatlarını yükseltecek. Sektör temsilcileri düzenlemenin araç alım satımlarındaki durgunluğu daha da arttıracağını belirtiyor.

FATİH ÖZKILINÇ- Önceki gün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oto galericilerin araç alım-satımında yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18’e yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Oto galericilerinin araç alım-satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezi gemilerinin satışında hâlen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18’e yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yetki belgesi olmayanları zorlayacak

Oto galericilerin araç alım-satımında yüzde 1 olan KDV oranının yüzde 18’e yükseltilmesini değerlendiren Otokent Başkanı Feyzi Demir, “Bizim ikinci el piyasasındaki en büyük sorunumuz yetki belgesi. Yetki belgesi olan esnafımız örneğin 300 bin TL’ye aldığı arabayı 315 bin TL’ye sattığında 15 bin TL’lik kâr üzerinden KDV’sini ödüyor. Yetki belgesi olmadan araç alım-satımı yapan ise 315 bin TL üzerinden fatura kesmek zorunda. Bu yüzde 18 KDV yetki belgesi olmayan araç alım-satımı yapanlar için handikap olacak. Araç fiyatlarının yükselmesine neden olacak. Geçen yıl 9 milyon araç satıldıysa bunun 1 milyon 600 binini yetki belgeli araç alım-satımı yapanlar yaptı. Geri kalanını yetki belgesi olmadan alım satım yapanlar sattı. Yetki belgesi olmadan alım satım yapanlar bu durumda para kazanamaz. Yüzde 18 vergi öderlerse araba fiyatları yükselir. Yetki belgesi tamamen faaliyete geçmediği sürece bu böyle devam eder. Yetki belgesi olmadan alım satım yapanların önünü kesmek lazım. Yetki belgesi olmayanları yüzde 18’lik KDV zorlayacak” ifadelerini kullandı.

Yüzde 18 KDV kepenk indirir

Oto Galeri sahibi Erkan Kuşdemir ise “İki üç aydır zaten araç satışı yok. KDV’nin yüzde 1’den 18 çıkarılması bizim işlerimizi daha da baltalar. Bu düzenleme bizleri kepenk kapatma noktasına getirir. Bu durum araç piyasasının yükselmesine neden olacak. İkinci el araç piyasasında fiyatlar aşırı yüksek. KDV oranın artması araç fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak. Bu durumda da hiç araç satışı olmayacak, piyasayı daha da durgunlaştıracak” şeklinde konuştu.