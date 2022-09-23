Kedi-köpek mamalarında KDV indirilsin!

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen, süs bitkileri ile evcil hayvan sektörünün nefes alması için KDV indiriminin şart olduğunu söyledi. Öğmen “Sebze meyvede KDV yüzde 8 iken aynı gübre aynı maliyetle üretilen süs bitkilerinde KDV yüzde 18. İnsanlar için temel gıdada KDV yüzde 1 iken, evcil hayvanların temel gıdası mamalarda KDV yüzde 18. Her ikisinde de düzenleme yapılırsa hem biz hem tüketici hem devlet kazanır” dedi.





Aynı zamanda İzmir Ticaret Odası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi olan Öğmen, Dünya genelinde süs bitkileri ekonomisi 42 milyar doları aştığını, rekabet ettiğimiz Avrupa ülkelerinde süs bitkilerinin KDV oranı ortalaması yüzde 8 olduğunu söyledi.

Türkiye’de KDV oranının yüzde 18 olmasının kayıt dışını tetiklediğini, üretim maliyetlerini yükseltip, işini yasal yapan üretici ve esnaf için haksız rekabete neden olduğunu ifade eden Öğmen, "KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesi halinde, sektörün ülke ekonomisine katkısının çok daha artacağına inanıyoruz" dedi. Süs bitkileri üretiminin, diğer meyve ve sebze üretiminden hiçbir farkı olmadığının altını çizen Öğmen "Aynı aynı serada aynı girdilerle üretim yapılırken; sebzede KDV oranı yüzde 1-yüzde 8 aralığında olup çiçekte KDV oranının yüzde 18’e olması sektörü mağdur ediyor" diye konuştu.



Kedi- köpek mamalarına KDV indirimi talebi



İnsanların temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin büyük bir katkı olduğunu söyleyen Öğmen, evcil hayvanların mamalarının da temel gıda maddesi olduğuna dikkat çekti. Öğmen, "Türkiye'de bugün neredeyse her 10 evde bir, evcil hayvanlar bulunuyor. Temel gıda maddesi olan kedi-köpek mamalarında yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 8'e indirilmesi hem sektöre hem de ev hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine büyük katkı sunacak" dedi.



Türkiye’de süs bitkileri üretim alanları sıralamasında İzmir'in 16 Milyon Metrekarelik üretim alanı ile birinci sırada olduğunu, pandemi nedeniyle büyük bir yükseliş gösteren evcil hayvan sektörünün ülke genelinde 1 milyar dolarlık ekonomiye ulaştığını hatırlatan Öğmen, bu potansiyelleri daha yukarı çekmek için, uluslararası rekabete yenik düşmemek için, istihdamı artırmak ve en önemlisi de nefes almak için her iki sektörde KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesini talep ettiklerini söyledi.



İZTO rehberlik ediyor



İZTO olarak bununla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına TOBB nezdinde girişimde bulunduklarını açıklayan Öğmen "Diğer ilgili kurumlarla başlattıkları çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Öğmen "Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin temeli atıldı. Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi, Kınık Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları devam ediyor" dedi.



Daire başkanlığı kurulmalı



Tarım ve Orman Bakanlığı’nda süs bitkileri ile ilgili "Daire Başkanlığı" olmadığını ifade eden Ali Osman Öğmen, tarımsal üretimde bu kadar büyüyen sektöre planlama çalışmaları, Avrupa Birliği uyum yasaları ve mevzuat çalışmalarından sorumlu olarak hareket edilmesi için daire başkanlığının kurulmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Ayrıca küçük-orta ölçekli üreticiler ile kooperatiflere yönelik desteklemelerin artırılması ile küçük sera işletmelerin de teşvik kapsamına alınması, kamu arazilerinin süs bitkileri üretiminde değerlendirilmesinin de sektöre büyük katkı sağlayacağını belirtti. Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliğinde de değişiklik talepleri olduğunu belirten Öğmen, "Tohumluk üreticilerinin istihdam şartları arasına ziraat mühendisi ve peyzaj mimarları da eklenmeli. Sektörü büyütmenin yolu bundan geçiyor" dedi.