Kent A.Ş 1400 koli gıda yardımı yapacak

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. iş birliği ile ihtiyaç sahibi Karşıyakalılara 1400 koli gıda yardımı yapılacak.

Temel gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler yeni yıl öncesi vatandaşlara teslim edilecek. Kent A.Ş. Kent Marketler aracılığı ile Karşıyaka'nın dar gelirli kesimine yönelik gıda yardımı hizmetine 8 ay önce başlamıştı. Birinci önceliği alım gücü zayıf olan vatandaşlara Kent Market Kart ile destek olmak olan Kent A.Ş. başlangıç olarak 170 adet Kent Market Kart’ı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış, yardımlar çığ gibi büyüyerek bu sayı 328 aileye çıkmıştı. İhtiyaç sahipleri gelen SMS doğrultusunda 15 günde bir gıda yardımlarını Kent Marketlerden alamaya devam ediyor. Deprem sonrası hız kesmeden toplanan yardımlar yeni yılda da umut olmaya devam edecek. İhtiyaç sahibi Karşıyakalı 1400 aileye yeni yıl öncesi gıda yardımı yapılacak. Alan elin veren eli görmediği sistemde ihtiyaç sahipleri Kent Marketler aracılığıyla gıda kolilerini alabilecek. “Çiftlikten Sofraya” sloganıyla çıktıları yolda kooperatiflerden gelen ürünleri aracısız olarak tüketiciye ulaştıran Kent Marketler kaliteli, güvenilir ve sağlıklı gıdaları Karşıyakalılar ile buluşturmaya devam edecek.



