KESİAD, kadın yöneticileri buluşturdu

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), online olarak düzenlediği "Pandemide Dümenin Başındaki Kadın Yöneticiler" panelinde iş dünyasından başarılı dört kadın yöneticiyi bir araya getirdi

Moderatörlüğünü İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve KESİAD Başdanışmanı Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen'in yaptığı panelde KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Beydemir A.Ş. İdari İşler Genel Müdürü Seçil Beydemir Kaynak, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Melek Yatırımcı Neşe Gök, Eko Endüstri İş Geliştirme Müdürü Işıl Yöndem Pelteci, Minos Makine Yönetici Ortağı Yeşim Işıklı konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, KESİAD olarak ilk online etkinliği kadınlara ayırdıklarını, pandemi döneminde bu tarz etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Panelistler sunumlarını yapmadan kısa bir konuşma yapan moderatör Prof. Coşkun Küçüközmen, iş yaşamında kadının kuruma yaptığı katkıları istatistiksel olarak rakamlarla açıkladı.

"Nasıl kurulduk, nasıl yükseldik"

Panelin ilk bölümünde kendilerini ve firmalarını tanıtan kadın yöneticiler, kısa birer konuşma yaptılar. Minos Makine Yönetici Ortağı Yeşim Işıklı, kendi yöneticilik serüvenini ve Minos Makine'nin kuruluşunu anlatarak başladığı konuşmasında, 50 kişilik ekiple bugün yaptıkları üretim hakkında bilgi verdi. Eko Endüstri İş Geliştirme Müdürü Işıl Yöndem Pelteci ise aile şirketinde ikinci kuşak olarak çalıştığını belirterek dört ortaklı Eko Endüstri yönetim kurulunda yüzde 50 oranında kadın bulunduğunu vurguladı. İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Melek Yatırımcı Neşe Gök ise İnci Holding'de üçüncü kuşaktan ilk yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığını, kendisinin melek yatırımcı olduğunu söyledi. KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Beydemir A.Ş. İdari İşler Genel Müdürü Seçil Beydemir Kaynak ise BEYDEMİR A.Ş'nin kuruluş öyküsünü ve kendisinin iş yaşamına atılımını anlattı.

İkinci bölüm pandemi süreci

Panelin ikinci bölümünde konuşan Eko Endüstri İş Geliştirme Müdürü Işıl Yöndem Pelteci, pandemi döneminde 160 kişilik çalışan sayımızı 250 ye çıkardıklarını ve fabrika yatırımı içinde bulunduklarını söyledi. Pandemi başlarken sipariş iptalleri yaşadıklarını, ancak birkaç hafta sonra siparişlerin arttığını söyledi. Belirsizliğin olduğunu ve müşterilerin kararsızlık içinde olduğunu söyleyen Pelteci, "Biz kendi sistemimizi bozmadan, siparişlerin artacağı yönünde bir düşünce ile hareket ettik ve beklediğimiz oldu" dedi. İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Melek Yatırımcı Neşe Gök ise geniş bir holdingde pandemi yönetiminin kolay olmadığını söyleyerek, "Yukarı fırlamış firmalarımız da var, dibi gören de. O bakımdan farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir holding olarak farklı sektörlere farklı tutumlar geliştirmek durumunda kaldık" dedi.

Mini bar fabrikalarının turizm sektörüne ürün ürettiğini vurgulayan Gök, "O alanda siparişler düşünce bantları siperlik üretimine dönüştürdük. Sonrasında bu çalışanlarımızı akü fabrikasına kaydırdık. Farklı sektörlerde faaliyet göstermenin avantajı oldu. Akü fabrikasında ise tam tersi oldu, uzak doğudan ürün alan Avrupalı bize döndü, siparişlerimiz arttı" dedi. Pandemi döneminde çok hızlı karar ve pozisyon almak gerektiğini söyleyen Gök, "Çalışanlarımız İzmir'de ancak fabrikalar Manisa'da. Sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağı gelince hızlı bir yönetim anlayışı göstermek durumunda kaldık" diye konuştu.

Minos Makine Yönetici Ortağı Yeşim Işıklı ise kriz anlarında daima fikrine güvendiğimiz profesyonellerden görüş alarak şirketi yönettiğini belirterek, "Ancak pandemi herkesi bir bilinmezlikle bıraktı. Açıkçası korktuk. Riske atılan şey sağlık olunca stres yaşadık açıkçası" dedi. Sosyal mesafe, hijyenin yanında nakit akışı dengelemeye yönelik hamleler yaptıklarını söyleyen Işıklı, "Sevkiyatların yavaşlayacağını düşünürken iş yaptığımız İtalyan üretici tüm üretimini Türkiye'ye kaydırarak ekstra iş gelmesine neden oldu. Bu anlamda tedarikteki değişiklikler sayesinde işimizin arttığını söyleyebilirim. Firmanın büyüklüğü ne olursa olsun teknik alt yapıya yatırım gün geliyor hayat kurtarıyor" diye konuştu.

Beydemir A.Ş. İdari İşler Genel Müdürü Seçil Beydemir Kaynak ise bu krize tüm dünyanın olduğu gibi kendilerinin de hazırlıksız yakalandıklarını belirtti. Önlem alma konusunda duyarlı olan bir yönetici olduğunu söyleyen Kaynak, "Bu dönem anne yöneticiler için zor oldu. Ev ve işi birlikte idare etmek durumunda kaldık. Çocuklu kadın çalışanları bu dönem çok yordu" dedi. İyi ki dedirten konuların da olduğunu belirten Kaynak, "Özellikle belli bir seviyeden sonra işleri siz yokken de yürüyebilecek hale getirmek durumundasınız. Ben şirkete gelemesem de ben varmışım gibi şirketin yürümesi gerekli. Bu sistemi, bu çalışma arkadaşlarını ikame etmeniz gerekiyor, sanıyorum kazancımız bu oldu" dedi.