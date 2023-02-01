Kestelli'den enflasyon tepkisi: Nefes alırken bile vergi ödüyoruz

Ülkedeki yüksek enflasyonu züccaciye dükkânındaki file benzeten İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Enflasyon nedeniyle her birey nefes alırken bile vergi ödüyor" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Borsası(İTB) Meclisi ocak ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer idaresinde İZQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yüksek enflasyon ve faize dikkat çekerek sürdürülebilir bir faiz ve kur seviyesinin ekonominin temel ihtiyaçları arasında başı çektiğini söyledi.

"Belirsiz bir dönem yaşıyoruz"

Yılın ilk meclis toplantısında 2023'ün kolay geçmeyeceğini kaydeden İTB Başkanı Işınsu Kestelli, "Baz etkisiyle inişe geçmiş olsa da yüksek enflasyonun züccaciye dükkânındaki fil gibi; ne zarar vereceğini kestirmek güç. Nobel Ödüllü Amerikalı ekonomist MiltonFriedman'ıngüzel sözü yaşadığımız durumu gayet iyi özetliyor. 'Enflasyon yasasız vergilendirmedir.' Evet, enflasyon nedeniyle her birey nefes alırken bile vergi ödüyor aslında. Yüksek enflasyon kadar tehlikeli olan bir diğer konuda yüksek faiz.. Yüksek faiz ve finansmana erişim alanındaki sıkıntılar, yatırım yapmanın önünde tüm caydırıcılığıyla dikilen dev bir engel adeta. Faiz piyasasında esasen bankalar dâhil, hiç kimsenin memnun olmadığı bir vuca zamanı yani değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık dönemi yaşıyoruz. Oranlardan bağımsız olarak söylüyorum ki daha öngörülebilir ve daha da önemlisi sürdürülebilir bir faiz ve kur seviyesi, ekonominin temel ihtiyaçları arasında başı çekiyor" diye konuştu.

Kesteli'den faiz çıkışı

2023 bütçesinde faiz ödemeleri için ayrılan payın 487 milyar Türk Lirası olduğunu da ifade eden Kestelli, "Bütçemizin yüzde 10'dan fazlası faize gidiyor. OECD ülkeleri ortalaması ise yüzde 4'ün altında. Yani borç servisinde OECD seviyesini yakalasak yılda 300 milyar liradan fazla bir parayı ülkenin kalkınması, halkın refahı için harcamamız mümkün olacak. 2023 yılı çiftçi desteğinin 54 milyar lira olduğunu düşünürsek, rakamların hacmi daha anlaşılabilir hale geliyor" dedi.

Seçimler piyasaya az zarar vermeli

Yaklaşan seçimlere de dikkat çeken Kestelli, "Seçim yılındayız, farklı bir gelişme olmazsa 14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Seçim dönemleri, para musluklarının açıldığı; ekonomik gerçeklerin ötelenebildiği zamanlardır. Seçimlerin zaten kırılgan olan piyasalara en az zararı vermesini diliyor ve bu konuda hem iktidara hem de muhalefete önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.