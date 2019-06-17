Kılıç Deniz, yine ihracat şampiyonu

Kılıç Deniz, 170 milyon dolarlık ihracat rakamıyla 2018 yılı Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracat şampiyonu oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde Kılıç Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Sinan Kızıltan ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın elinden aldı. Kızıltan, "İhracatta şampiyonluğumuz sürecek" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve 2018 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleştirdi.Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracat şampiyonu olan Kılıç Deniz, zirvedeki yerini 170 milyon dolar ihracat rakamıyla korudu. Kuruluşundan bu yana kırdığı ihracat rekorlarıyla ülke ekonomisine katma değer kazandıran Kılıç Deniz'in başarılarını sürdüreceğini söyleyenKılıç Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Sinan Kızıltan, "2018 yılında gerçekleştirdiğimiz 170 milyon dolarlık ihracat rakamını 2019 yılında daha da yukarıya taşıyacağız. 63 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sektörümüzün başarılı yerlere gelmesi ve ülke ekonomisine katkı için şirket olarak aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Şampiyonluğumuzu koruyacağız

Kılıç Deniz olarak her zaman ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirten Kızıltan, ülke ekonomisine döviz kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Elde ettikleri ihracat rakamı ile sektörde lider olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Kızıltan, "Türkiye ekonomisini güçlü kılacak en önemli faktörler üretim, istihdam ve ihracattır. Kılıç Deniz olarak bu üç kalemde de katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki önceki yıllarda yaşadığımız ihracat şampiyonluğu gururunu, önümüzdeki yıllarda da daha iyi rakamlarla sürdüreceğiz" dedi.