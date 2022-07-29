Kılıçdaroğlu'nun çağrısına uyan siparişini iptal etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara araç alımlarını erteleyin çağrısı sonrası otomobil satışlarında iptaller yaşanırken galerilerde ise işler bıçak gibi kesildi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarlarında Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) 4'te 1'i oranına düşüreceğini açıklaması ve vatandaşlardan araç alımlarını bir süre ertelemesini istemesi İzmir'de otomotiv satışlarını olumsuz etkiledi.

Otomobil alımları iptal ediliyor

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrasında sipariş iptallerinin yaşandığını ifade eden Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, "Kılıçdaroğlu'nun 'biz iktidara gelinceye kadar otomobil satın almayın' yönündeki söylemi sonrası bazı üyelerimizle görüştüğümüzde birkaç sipariş iptalinin yaşandığını belirttiler. Kısa vadede otomobil ihtiyacı olan tüketicinin alım kararını bu açıklamaların değiştireceğini düşünmüyorum" dedi.

Arz talebe yetişemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilme yetkisini veren Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV tebliğinde "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirilmesine ilişkin kararı da değerlendiren Torun, "Matrahların güncellenmesi konusunu uzun süredir dile getiriyoruz, çok önemli. Çünkü rakamlar çok yükseldiği için ÖTV'deki yüzde 80'lik dilimin altında 5 araba falan kaldı. O yüzden fiyat aralıklarının artırılması gerektiğini hatta otomobilden elde edilen ÖTV'nin oldukça karmaşık bir vergi yapılanması var. Bunun daha anlaşılır, kolay hesaplanabilir bir halde yeniden revize edilmesi gerektiğini her zaman gündeme getiriyoruz. Şu anda bir ÖTV indirimi yok. Ciddi bir ÖTV indirimin olacağını düşünmüyorum. Hammaddeye ulaşım kaynaklı talebi karşılayamayan arz sıkıntısı varken bir de ÖTV indirimi devleti, üreticiyi hem de tüketiciyi sıkıntıya sokacaktır. Çünkü arz talebe yetişmiyor. İndirim yapılsa bile yeterli arz yok. Şu anda istediğiniz bir aracı almak için en az 4-5 ay beklemeniz lazım" ifadelerini kullandı.

"Galericiye kilit vurdurur"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası araç satışlarının durduğunu belirten Oto Galerici Erkan Kuşdemir ise "İşlerimiz bıçak gibi kesildi. Gelen giden yok, telefonlarımız çalmıyor. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. İktidar ile muhalefet arasındaki çekişmenin bedelini halk ödüyor. Araç fiyatları daha da yükselebilir. Çünkü Türk Milleti hiçbir şekilde yüksek fiyata aldığı bir ürünü daha düşük fiyata vermez. İstediği fiyatı alamazsa elindeki malı bekletir yine de değerinde satar. Normalde işlerimiz iyiydi. Fiyatlar yüksek olduğu için yoğun bir iş olmuyordu ama en azından çark dönüyordu, masraflarımız çıkıyordu. Ama açıklamadan sonra işler kesildi. Millet, gerçekten böyle bir şey olacakmış gibi bekliyor. Galeri esnafının bu şekilde seçime kadar beklemesinin imkânı yok. Sırf bu işten geçinen esnaf 7-8 ay araba satmadı mı ne olacak? Pandemi döneminde ben 9 ay araba satamadım. Dükkân kendimin olmasına rağmen 370 bin TL zarar ettim. Dükkanı, evi kira olan, borcu ve kredi ödemesi olan galeri esnafına bu açıklamalar kilit vurdurur" ifadelerini kullandı.