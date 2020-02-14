Kilim Mobilya 2020 yatırım planlarını anlattı

Türkiye'de sahip olduğu 4 fabrika ve 171 şube ile toplam 2000 kişiye istihdam olanağı sağlayan Kilim Mobilya, 2020 hedeflerini açıkladı.

Yurt içi mağaza sayısını 200'e, yurt dışı mağaza sayısını ise 35'e çıkarmayı hedefleyen Kilim Mobilya'nın cirosunun yüzde 40'ını ihracat oluşturuyor. Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, 2020 ihracat hedeflerini 25 milyon dolar olarak açıklarken, derinleşecekleri pazarları ise Latin Amerika, İspanya, İrlanda, İngiltere, Fransa, Gana, Gine ve Senegal olarak sıraladı. Sunduğu mobilya çeşitliliği ve hizmet ağı ile Türkiye'nin en önemli, aynı zamanda da ikinci en büyük mobilya ihracatçısı olan Kilim Mobilya, 2020'de yurt içi mağaza sayısını 200'e, yurt dışı mağaza sayısını ise 35'e çıkaracağını açıkladı. Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, Türk mobilyasının rekabetçi yanını ortaya çıkaran ve marka değerini arttıran bir strateji ile 2020 yurtdışı çalışmalarını yürüteceklerini söyledi. Yurt dışında stratejik olarak franchise vererek büyüdüklerini söyleyen Şahin, "İş süreçlerini kolaylaştırmak, pazarda etkili bir yer edinmek ve marka gücümüzü yabancı partnerlerle kurduğumuz ilişkilerle daha da arttırmak için uyguladığımız bu yöntemin son derece verimli olduğunu gördük. Bu farkındalıkla da 7 milyon doları projeli işler olmak üzere yurt dışı satışta yıl sonu hedefini 25 milyon dolar olarak belirledik" dedi.