Kiralara KDV ve stopaj indirimi

Gün ve 312020 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerinde Katma Değer Verisi ve Stopaj oranları değişti. Yeni düzenlemeye göre 31.12.2020 tarihine kadar işyeri kiralama hizmetinde yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e, yüzde 20 oranında uygulanan gelir vergisi stopaj oranı ise yüzde 10’a düşürüldü.

Kiracılar açısından uygulanan bu indirimin esnaf ve tacirler için can suyu olacağını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Stopaj, iş yeri olarak kullanılan gayrimenkullerin brüt kira bedelleri üzerinden alınan bir vergi türüdür. Kiracı tarafından ödenen stopaj aslında mal sahibi adına vergi dairesine ödenmekte. Bu ödemelerde yapılan indirim ile normalleşme sürecine önemli bir katkı sunulmuş olacak” dedi.

Milyonları İlgilendiriyor

TESK’in Haziran ayı verilerine göre Türkiye’de 2 milyon 58 bin 615 işletme ve 1 milyon 906 bin 219 esnafın olduğunu belirten Özelmacıklı “GİB istatistiklerine göre 2020 Haziran ayı itibari ile Gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı 3 milyon 4 bin 259’a yükselirken, KDV mükellefi sayısı da 2 milyon 827 bin 139 oldu. Yapılan düzenleme çok sayıda mükellefi etkiliyor” dedi.

Kira gelir beyannamelerine yansıyacak

Altın Emlak Genel Müdürü “Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar; gayrimenkul sermaye iradına konu mal ve hakları kiralamaları durumunda, bu kapsamda yapacakları kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapmak zorundadırlar. Kiracı olan söz konusu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yılsonuna kadar %10 oranında gelir vergisi kesintisi yapacaklar. Bu durumda kira geliri elde eden mükelleflerin gelir vergisi artmış olacak” dedi.

Kira kontratları gözden geçirilmeli

Kontratlarda yer alan maddelere bakılması gerektiğini belirten Özelmacıklı “Örneğin kira bedeli KDV dahil aylık 10 bin TL yazıldı ise, bu durum kiracı için bir avantaj oluşturmayacaktır. Ayrıca kira kontratları yazılırken kira bedelinin net mi brüt mü olduğunun açıkça yazılmış olması gerekir. Yazılmaması durumunda bu kira bedeli brüt kira olarak kabul edilmektedir” dedi.

TÜİK verilerine göre Güven endeksinin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticaret sektöründe %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 arttı” dedi.



