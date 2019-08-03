'Kırsal Kalkınmaya Destek Projesi' için imzalar atıldı

Çok sayıda akademisyen, uzman ve yazarın katkılarıyla hazırlanan 30 yıl süreli, Kırsal Kalkınmaya Destek Projesi’nde ilk imzalar atıldı. Proje İzmir’in Menderes, Seferihisar ve Urla bölgelerinden başlatılarak Türk-Alman işbirliği ile Aydın ve Manisa illerine kadar yayılacak.

Anadolu Üniversitesi Mezunları Derneği (AÜMD) tarafından İzmir, Aydın ve Manisa için hazırlanan “Kırsal Kalkınmaya Destek” projesi Türk-Alman işbirliği ile hayata geçiyor. Proje ortaklığı için İzmir’e gelen Almanya’nın Koblenz Bölgesi Belediyeler Birliği ve Lahnstein Belediye Başkanı Peter Labonte ile AÜMD Başkanı Gazeteci-Yazar Nihat Sözeri arasında ilk işbirliği ve ortaklık imzaları atıldı. Tarafların kısa tanımına göre tarım, hayvancılık ve turizm gelirlerinin yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler kullanılarak artırılması, bu alanlardaki üretim arzı ve ürünlerin planlı bir şekilde çeşitlendirilerek çoğaltılmasının sağlanması, bölgelerdeki tarım ve hayvancılık ürünleri ile turizm sektörü alanlarının yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırıcı önlemler ve girişimlerde bulunulması, yeni bir turizm anlayışı ve kırsalda eğitimin ön planda tutulduğu uzun soluklu bir inovasyon projesi olacak.

Çok sayıda kurum kuruluş ve STK tarafından desteklen proje tüm hatları ile birlikte Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılacak. Ortaklarının %15’ini İzmirli iş insanları ve turizmcilerin oluşturacağı projenin arslan payı Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri girişimcilerinin olacak. Proje 2019 Ekim ayında Alman iş insanları ve girişimcilerinin de katılımıyla tam olarak uygulamaya geçecek. Çok sayıda yabancı turist ve girişimciyi bölgeye çekmesi beklenen projenin Türkiye geleceği için bir model teşkil edeceği düşünülüyor.

Projeye geçtiğimiz Mayıs ayında Kırsal Kalkınmaya Destek teması ile düzenlenen 13. Altın Saat Kulesi Ödülleri’nin dağıtılmasıyla start verilmişti. Festivalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘nin Altın Saat Kulesi Ödülü’nü Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ertuğrul Tugay alırken Lahstein Belediyesi’nin ödülünü Belediye Başkanı Peter Labonte almış, Gümüş Saat Kulesi Ödülleri ise; Menderes Belediyesi adına Başkan Vekili Mustafa Akın, Aydın Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Semra Şener ve sivil girişimciler Bahadır Arpaz ile Mikrop lakaplı Hikmet Durmuş’a verilmişti.