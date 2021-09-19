Kış öncesi bir zam da kömüre geldi!

Geçen yıl tonu 1.200 TL olan Afrika ithal kömürün fiyatı 2 bin 600 liraya yükseldi. Yine geçen yıl 210 dolar olan Rusya’dan ithal kömür 320 dolara çıktı. Önceki gün de Rusya’dan ithal 3 farklı kömüre 8 ila 13 dolar arasında zam geldi

Doğalgazdan sonra kömür fiyatlarının da ‘uçtuğunu' söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kış sert geçerse vatandaş yandı. Büyük kentlerde doğalgaz faturası, dar gelirlileri de kömür faturası çarpacak. Vatandaş kışın tezek yakacak hale düşürmek üzereler” diye tepki gösterdi. KİM DUR DİYECEK? Geçen yıl fiyatı 1200 TL civarında olan kömürün bu yılın mart ve nisan aylarında 1300 TL arasında satıldığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kömür sobadan önce vatandaşın cebini yakıyor. Bu zamlara kim dur diyecektir” dedi. Gürer, “Vatandaş doğalgaz, elektrik faturalarına bakmaya korkar hale geldi. Her ay fiyatların artmasından dert yanıyor. İktidar seyrediyor. Kış sert geçerse yorgana, battaniyeye sarılacağız” dedi.