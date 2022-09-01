Kış öncesi kötü haber! Doğalgaza yüzde yüzde 20 zam!

Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde vatandaşın soğuktan donduracak bir haber geldi. Alınan bilgiye göre konutlarda doğalgaz yüzde 20.4 oranında zamlandı. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatı da yüzde 49.5 arttı

Kışa sayılı günler kalırken doğal gaz fiyatlarına zam geldi. BOTAŞ'ın açıkladığı eylül ayı tarifesine göre, konutlarda kullanılan gazın fiyatı yüzde 20.4 oranında arttı. Konut abonelerine en son haziran ayında yüzde 30 zam yapılmıştı.

Doğalgazdaki zam oranı elektrik üretimi yapan tesisler için yüzde 49.5, sanayi abonelerinde ise yüzde 50.8 oldu.



BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği üzere, doğalgaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir. Dünyada pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte artan doğalgaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğalgaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup, bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten, Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğalgaz fiyatlarında %2000'e varan oranlarda artış meydana gelmiştir. Buna karşın, küresel piyasalardaki yüksek doğalgaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

"DÜZENLEME MAALESEF ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

Diğer taraftan, bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) ve EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğalgaz ülkemizde kullanılmaktadır. 1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğalgaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

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Konutlarda kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 20,4

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama %47,6

Sanayide kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama %50,8

Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 49,5 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışlara rağmen, özellikle Konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize %80'in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir."