Kitap almak da lüks oldu

FATİH ÖZKILINÇ- Döviz kurundaki fahiş artış ve ülkedeki ekonomik belirsizlik iğneden ipliğe zam gelmesine neden olurken öğrencilerin kitaba erişimini de etkiliyor. Son bir ay içinde kağıt fiyatları yaklaşık üç kat artarken buna paralel olarak kitap fiyatları da her geçen gün artıyor. Son olarak kitap fiyatlarındaki can yakıcı artış İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ili ziyaretinde bir gencin “Ben bir test kitabı bile alamıyorum, vallahi alamıyorum. 11.sınıftayım, seneye sınava hazırlanacağım. 80 lira olmuş test kitapları. Ben şu an sınava mı çalışayım, geleceğimi mi düşüneyim” sözleriyle gündeme gelmişti.

Kitap ikinci, üçüncü tercih

Kağıt fiyatlarında yaşanan artışın kitap fiyatlarının da artmasına neden olduğunu belirten İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir, “Kâğıtta selüloz fiyatlarındaki artış ve Türkiye’deki ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklı ciddi bir artış oldu. Fotokopi kâğıdını satış fiyatımız bir ay önce 25-27 TL alışımız ise 22-23 TL civarındaydı. Şu anda bir paket fotokopi kâğıdını alışımız 60 TL’ye dayandı. Kâğıt fiyatları üç kat arttı. Böyle bir durum kâğıttan üretilen kitap, defter gibi ürünlerin fiyatında artışa neden oldu. Genel ekonomik tablonun sonucunda ortaya çıkmış bir durum bu. Fiyatlar her gün değişiyor. Fiyatların hızına yetişemiyoruz. Bu fiyat artışlarında yayınevinin, yayıncının, matbaacının yapacağı hiçbir şey yok. Ekonomik duruma bağlı olarak tüketicinin mala ulaşması zorlaştı. Bugün insanlar öncelikle ayakta kalabilmek, aç kalmamak için gıda maddelerine yöneliyor. Kitap ise bugün ikinci, üçüncü bir tercih haline geldi. İmkânı olan kitap alabilecek” dedi.

Dar gelirli kitaba ulaşamıyor

Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Necip Vardal ise “Ülkedeki ekonomik kriz her geçen gün ekonomik bir buhrana dönüşme emareleri gösteriyor. Bu koşullarda her şeyin fiyatı artıyor. Bağımsız araştırma gruplarının yapmış olduğu araştırmalarda aylık enflasyon yüzde 45’in üzerinde. Doğal olarak bu her şeye yansıdığı gibi kâğıt fiyatlarına da yansıyor. Kâğıt fiyatının artması da kitap fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Halkın bu kadar yoksullaştığı, alım gücünün düştüğü bu ortamda dar gelirli, yoksul kitaplara ulaşamıyor. Öğrencilerin kendi akademik becerilerini geliştirecek farklı kaynaklara ulaşamaması eğitim sürecindeki akademik başarısını olumsuz yönde etkileyecek. Bir öğrenci ne kadar çok yayınla, kitapla haşir neşir olursa başarısı, donanımı ve bilgi birikimi artar. Sadece test kitabı olarak da düşünmemek gerekiyor. Öykü, roman ya da benzeri türdeki yayınlara da öğrencilerin ulaşması çok önemli” diye konuştu.

Öğrencinin kitap alacak imkânı yok

Öğrenci Veli Derneği(Veli-Der) İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat da “Çocuklarımızın bugün herhangi bir eğitim materyaline ulaşması çok zor. Bugün eğitim ulaşılabilir bir şey olmaktan çıktı. Özellikle sınava hazırlanan 7-8’inci ve 11, 12’nci sınıf öğrencilerimiz kaynaklara erişimde ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Sosyal adalet diye bir şey kalmadı. Parası olanın eğitim alabildiği olmayanın da pandemi koşullarında okullarda aldığı eğitimle sınava girdiği adaletsiz bir eğitim sistemi oluşmuş durumda. Bugün öğrencilerin yardımcı kaynak kitap, roman, öykü kitabı almak lüks oldu. Bugün bir sözel, eşit ağırlık öğrencisi okuyacağı romanı alma imkânına sahip değil. Asgari ücretin 2 bin 825 TL olduğu bir ülkede bir öğrencinin 100 TL kitaba vermesi mümkün değil. Öğrencilerimiz bugün çok yakıcı sorunları var” ifadelerini kullandı