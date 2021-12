Kıymanın fiyatı 100 TL'ye dayandı

Döviz kurundaki oynaklık nedeniyle kıyma ve kuşbaşı dana etinin kilogram fiyatı 100 TL’ye dayandı. Vatandaşın kırmızı et alması zorlaştırken maliyetlerdeki artışın devam etmesi halinde ise yeni yılda kırmızı et arzında sıkıntı yaşanabilir.



FATİH ÖZKILINÇ- Döviz kurundaki oynaklık nedeniyle kırmızı et fiyatları da yükseliyor. Kıyma ve kuşbaşı dana etinin kilogram fiyatı 100 TL’ye dayandı. Fiyatların artmasında maliyetlerde yaşanan artış etkili olurken et fiyatlarının döviz kurundaki yükseliş nedeniyle ithalatla dahi düşmeyeceği belirtiliyor.

Vatandaşın et alması zorlaşıyor

Et fiyatlarının gerilemeyeceğini kaydeden İzmir Ticaret Borsası(İTB) Et Perakende Ticareti Meslek Komitesi Meclis Üyesi Bülent Arman, “Son dönemde her üründe olduğu gibi et fiyatları da yükseldi. Karkas et fiyatlarının yüksekliği perakende satışlara yansıdı. Sıkıntılı bir durum var. Döviz kurundaki yükseliş et fiyatlarına da yansıyor. Kuşbaşı dana etinin kilogram fiyatı 100 TL’ye dayandı. Kurdaki bu durumla birlikte et fiyatları geri gelmez. Hayvanlarının kesime gönderen bazı çiftlikler yerine hayvan koyamıyor. Üreticinin maliyetleri aşırı derecede yükseldi. Önceden et fiyatları yükseldiğinde bunu ithalatla piyasa regüle ediliyordu. Yükselen kurla bu şans da ortadan kalktı. Et fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Vatandaşların bu şartlar altında et alması çok zor. Maalesef zor bir süreç yaşıyoruz. Yarın sabah neyle uyanacağımızı bilmiyoruz. Sürpriz bir ortam var. Önümüzü kestiremiyoruz” dedi.

Fiyatlarla birlikte tüketim azalıyor

Perakende de satışların düştüğünü belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Canlı Hayvan, Kanatlı, Et ve Et Ürünleri Meslek Grubu Meclis Üyesi Cüneyt Güleç ise “Döviz kurundaki yükseliş başta yeme fiyatları olmak üzere maliyetleri yükseltti. Şu anda et fiyatlarında bir artış var ama besicinin maliyetini karşılamıyor. Sektör desteklenmeye devam etmezse önümüzdeki aylarda üretimde sıkıntı yaşarız. Şu anda perakende de satışlar düşüyor. Fiyat artışlarıyla birlikte tüketim azalıyor. Önümüzdeki günlerde tüketim daha da düşecek. Kıymanın kilosu 100 TL’ye yaklaştı. Besici önünü göremiyor. Yoksa bu işi yapacak bizim üreticimiz var. Ama önünü görememek büyük sıkıntı. Üreticiden zarar ederek üretime devam etmesini bekleyemeyiz. Bu durum devam ettiği takdirde önümüzdeki aylarda kırmızı ette bir daralma yaşanacak. İthalat yapıldığında da bu kurla ucuza gelemeyecek” diye konuştu.